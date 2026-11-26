Fabio Fazio torna con una nuova puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove mercoledì 25 novembre in diretta dalle 21.10 e in streaming su discovery+. Accanto al conduttore c’è Filippa Lagerbäck, per la settima puntata del programma.

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La parodia di Angioni incontra il suo Adani

L’incrocio tra Max Angioni e Lele Adani è il momento più chiacchierato. Il comico interpreta nel GialappaShow su Tv8 una parodia del commentatore calcistico di Rai1 e si è ritrovato faccia a faccia con lui nello studio di Fazio. Succede per la prima volta da quando è cominciata la parodia, e i due compariranno nella stessa puntata insieme al resto degli ospiti.

Gli ospiti della puntata

In studio arrivano anche Stash, frontman dei The Kolors, e Carlo Cracco, che il pubblico televisivo conosce per programmi come Masterchef e Hell’s Kitchen Italia e che presenta in libreria “Questo piatto è da rifare – 31 ricette, 31 errori: una sfida da vero chef”. Con loro ci sono l’economista Tito Boeri, la direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini e Roberto Saviano. Dalla cucina arriva pure Don Riccardo, protagonista su Food Network con Le Ricette del Convento.

C’è poi lo sport, con la tuffatrice Chiara Pellacani, fresca di un’impresa storica agli Europei di Parigi 2026: cinque medaglie d’oro conquistate in cinque gare. In carriera ha messo insieme 24 medaglie agli Europei e 7 ai Mondiali, è stata eletta “Tuffatrice europea dell’anno” nel 2022 e nel 2025 e detiene il titolo iridato nel sincro misto dal trampolino di 3 metri, in coppia con Matteo Santoro.

Il cast fisso e i dati di ascolto

Come in ogni appuntamento c’è il Tavolo al completo: da Cristiano Malgioglio a Diego Abatantuono, passando per Nino Frassica, Simona Ventura, Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Paolo Rossi, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli. Il programma è prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay. La puntata del 18 novembre 2026 aveva raccolto 565.000 spettatori con il 3,7% di share, toccando picchi di 720.000 spettatori e il 5%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI