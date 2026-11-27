Casa Guarnieri e casa Corsi tornano a tremare per una vicenda giudiziaria. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 dal 30 novembre al 4 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 16.00, riparte il processo sull’inquinamento delle acque che aveva travolto Umberto Guarnieri.

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Il processo riparte e c’è un nuovo giudice

Per Umberto si riapre l’incubo dell’inchiesta sulle acque inquinate. La sua banca aveva finanziato l’azienda responsabile e il procedimento sta per ricominciare con un magistrato diverso dal precedente, il giudice Arnò. Insieme ad Adelaide, Umberto prova a farsi un’idea di quello che potrebbe accadere, ma l’incontro con il nuovo giudice non lo rassicura sulle conseguenze che rischia di subire.

Il contraccolpo arriva anche altrove. Carla Corsi affronta il proprio socio nella Galleria Milano Moda, preoccupata che il coinvolgimento di Umberto finisca per danneggiare la reputazione del grande magazzino. I suoi timori hanno fondamento: la vicenda legale, anziché semplificarsi, si ingarbuglia sempre di più.

Diana, l’eredità bloccata e la lettera del padre

Anche Diana teme le conseguenze di quella storia. Quando decide di lasciare l’università per incassare la sua parte di eredità, scopre che è stata congelata e che non può disporne in alcun modo. Convinta che il testamento del padre sia stato manomesso, si affida a un avvocato di lunga esperienza, Cesare Brugnoli.

Sempre dal Belgio, Diana porta a Milano una lettera del padre che le è stata consegnata dal notaio e la legge a Iacopo: il foglio contiene un messaggio destinato a entrambi.

Le altre trame della settimana

Elisa si imbatte in Gianna, una conoscenza del passato, e l’incontro la turba profondamente. Gianna rifiuta il regalo che Elisa le porge, ma alla fine, messa alle strette, accetta il suo aiuto. Sul fronte degli allenamenti, Simona scopre una grande intesa con Valter, che si mette a disposizione per farla lavorare sulla tonicità delle gambe e, davanti al problema alla caviglia, escogita una soluzione alternativa.

Mirella vuole vederci chiaro su cosa leghi Mimmo a Rebecca: la ragazza prova l’abito per la Prima della Scala, riceve un complimento da lui e la curiosità di Mirella si accende. Venerdì Filippo prepara una sorpresa proprio per Rebecca e chiede una mano a Mimmo. A Johnny viene prospettata una carriera discografica: è Matteo a raccontargli che un produttore ha notato il suo talento.

Roberto fatica sempre più a tenere separata la sfera privata dal resto, e un caso di cronaca alimenta il suo disagio. Racconta a Valeria di essere omosessuale e va a muso duro contro Iacopo, che ha tentato di screditarlo; alla fine è proprio Iacopo a sorprenderlo con una confessione sincera. Nel frattempo Marcello teme che Roberto voglia lasciare il Paradiso, Ciro sospetta che Carmine stia tramando qualcosa alle spalle dei Puglisi quando gli chiede aiuto per riparare il camion, Riccardo cerca un modo per festeggiare Sant’Ambrogio al Paradiso e Odile si accorge delle attenzioni che Lia riserva a Matteo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI