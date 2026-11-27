Netflix porta sullo schermo uno dei romanzi più letti di sempre: Orgoglio e pregiudizio diventa una miniserie in sei episodi, scritta da Dolly Alderton e diretta da Euros Lyn, con Emma Corrin e Jack Lowden nel ruolo di Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. L’intera stagione arriva il 3 dicembre 2026.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Chi vedremo sullo schermo

Elizabeth ha il volto di Emma Corrin, già protagonista di The Crown, mentre Lowden, visto in Slow Horses, veste i panni del tenebroso Darcy. Nella famiglia Bennet ci sono due nomi di peso: Olivia Colman è Mrs. Bennet e Rufus Sewell è il marito. Freya Mavor interpreta la primogenita Jane, Rhea Norwood la più piccola, Lydia, e per Hollie Avery e Hopey Parish si tratta del debutto, rispettivamente come Kitty e Mary. Il quadro si completa con Daryl McCormack, che dà la voce a Mr. Bingley, Siena Kelly come sua sorella Caroline, Louis Partridge nel ruolo di Mr. Wickham e Jamie Demetriou in quello del reverendo Collins.

Sul versante della produzione, Alderton ha firmato tutti e sei gli episodi, mentre per Corrin questa è la prima esperienza anche dietro la macchina da presa, come produttrice esecutiva. Con lei, per la casa di produzione Lookout Point, figurano Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter.

Una riscrittura vicina al romanzo del 1813

Al centro della vicenda c’è Elizabeth, seconda di cinque sorelle, che si muove nella società del tempo con l’obbligo di trovare un buon partito per non perdere l’agiatezza a cui è abituata. Sulla sua strada compare lo scontroso Darcy, e attorno alla loro storia si intreccia quella della sorella maggiore Jane, innamorata del cortese Mr. Bingley. La serie segue da vicino il testo di Jane Austen, pubblicato nel 1813, pur concedendosi qualche scelta creativa.

Come e quando vederla

Gli episodi non usciranno a cadenza settimanale: tutti e sei saranno rilasciati insieme il 3 dicembre 2026, in esclusiva su Netflix a livello globale. Anche per l’Italia la data resta la stessa. Il trailer è arrivato il 29 ottobre 2026 e ha mostrato per la prima volta i personaggi in azione, dopo le undici fotografie della famiglia Bennet e dei suoi pretendenti che la stessa Alderton aveva presentato al Jane Austen Festival di Bath. Le riprese si sono tenute nel Regno Unito a partire dall’estate 2025, toccando Londra, il Peak District e Rye. Restano da conoscere i titoli dei singoli episodi e la loro durata, informazioni che Netflix non ha diffuso. La messa in onda cade tredici giorni prima del 250° compleanno di Austen, il 16 dicembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI