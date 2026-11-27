Il trailer italiano di Kill Jackie mostra Catherine Zeta-Jones nei panni di una ex trafficante di droga che, anziché scappare, decide di dare la caccia ai sicari mandati a eliminarla. La serie arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 gennaio 2027.

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Una vita nuova, poi la resa dei conti

Jackie Price ha passato vent’anni a costruirsi un’esistenza lontana da ciò che era prima: opere d’arte, viaggi, lusso, e nessuna intenzione di tornare a fare la trafficante internazionale. Poi arriva la notizia che manda all’aria ogni cosa: i Seven Demons, il gruppo di killer più letali in circolazione, hanno avuto l’ordine di ucciderla. Jackie reagisce ribaltando i ruoli: comincia a colpire i suoi assassini uno dopo l’altro, mentre scopre che dietro la minaccia si nasconde una questione molto più personale di quanto sembri.

Sul personaggio l’attrice premio Oscar non ha dubbi, e lo racconta con parole sue:

È un ruolo fantastico per una donna. È liberatorio. Jackie è sfacciata, bella, protettiva, non le importa nulla e non ha filtri.

Una donna moralmente ambigua, insomma, capace di alternare la violenza all’ironia, e per Zeta-Jones un ritorno da protagonista sul piccolo schermo dopo Mercoledì.

Il cast e chi ha lavorato alla serie

Accanto a Zeta-Jones recitano Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen e Ron Perlman, insieme a Bill Paterson, Óscar Jaenada, Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law, Enzo Cilenti, Christine Adams e Julian Rhind-Tutt. La serie parte dal romanzo The Price You Pay di Nick Harkaway, uscito con lo pseudonimo di Aidan Truhen, il cui protagonista maschile è diventato una donna, Jackie. Lo sviluppo e la scrittura sono di Tom Butterworth, che ha firmato Gangs of London e ricopre il ruolo di showrunner. Conor Keane ha lavorato all’adattamento televisivo come produttore associato, mentre tra i co-creatori compare anche Peter Lawson, già coinvolto in John Wick. La regia è di Damon Thomas e Dawn Shadforth. La produzione è di Fremantle e Steel Springs Pictures, per un totale di otto episodi. Le riprese hanno toccato Bilbao, Lisbona, Londra e Swansea, la città natale di Zeta-Jones.

Dov’è visibile, tra Stati Uniti e Italia

Negli Stati Uniti la serie è arrivata su AMC+ lo scorso 2 ottobre 2026, con gli episodi pubblicati a cadenza settimanale e senza passaggio sul canale AMC: è un’esclusiva in streaming. In alcuni territori internazionali si trova invece su Prime Video. Per l’Italia la data da segnare è il 4 gennaio 2027, quando Kill Jackie sbarca su Sky e su NOW.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI