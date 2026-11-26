Netflix cancella The Hawk: la comedy sul golf con Will Ferrell si chiude dopo una sola stagione. La serie era arrivata sulla piattaforma lo scorso 16 luglio e non avrà un seguito, anche se la collaborazione tra l’attore e il servizio di streaming prosegue su altri progetti.

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The Hawk si ferma dopo una sola stagione

La storia ruota attorno a Lonnie Hawkins, un golfista professionista caduto in disgrazia che cerca di riprendersi la gloria di un tempo. Ferrell lo interpreta e ha creato la serie insieme a Harper Steele; Molly Shannon è la moglie e Jimmy Tatro il figlio Lance. La stagione ha dieci episodi e nel cast figurano anche Fortune Feimster, Luke Wilson, Chris Parnell, Katelyn Tarver e David Hornsby.

Nella trama a Lonnie manca un solo major per completare il Grande Slam e si convince di essere a un colpo dalla più grande rimonta di sempre. Oltre a Ferrell e Steele, alla produzione esecutiva hanno lavorato Jessica Elbaum, Alix Taylor, Rian Johnson, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Chris Henchy, David Gordon Green e Andrew Guest.

Netflix non ha diffuso dichiarazioni ufficiali e Ferrell non ha commentato: la conferma della cancellazione arriva da fonti di settore. Steele, da parte sua, non sembrava sorpresa, perché in un’intervista di questo mese aveva descritto The Hawk come una serie “short-lived“, dalla vita breve, aggiungendo però che era “probabilmente la miglior serie di sempre”.

Ascolti e costi dietro la decisione

Per tre settimane la serie è rimasta nella Top 10 globale di Netflix, arrivando al secondo posto nella seconda settimana con 6,2 milioni di visualizzazioni. Cifre inferiori alle attese della piattaforma: The Hawk doveva essere una delle produzioni di punta e disponeva di uno dei budget più alti mai visti per una comedy del servizio.

Avrebbe pesato anche il compenso di Ferrell, protagonista e co-creatore, nell’ordine dei milioni di dollari a episodio. Un costo che ha alzato la soglia di successo necessaria per giustificare una seconda stagione. Per l’attore era il primo ruolo televisivo fisso dai tempi di Saturday Night Live, e a luglio la piattaforma aveva organizzato per lui un tour in autobus proprio per promuovere la serie.

I prossimi progetti di Ferrell con Netflix

Ferrell resta legato alla piattaforma: è produttore esecutivo di nuove serie in arrivo. Fra queste ci sono All the Rage e Prep, più la prima serie scripted di Nikki Glaser, ancora senza titolo, che rientra nell’accordo della comica con Netflix Is a Joke Studios. Ferrell le segue attraverso la sua casa di produzione, Gloria Sanchez.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI