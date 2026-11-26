Netflix non tornerà nei bassifondi criminali di Amsterdam Empire. Per la serie olandese con Famke Janssen al momento una seconda stagione non è prevista, e la piattaforma ha scelto di non commentare la decisione.

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Perché la serie si ferma dopo una sola stagione

Dietro lo stop ci sono i problemi di calendario del cast e della produzione, che al momento rendono difficile un ritorno sul set. Netflix ha preferito mantenere il silenzio sul caso e nessuna spiegazione ufficiale è arrivata.

La protagonista era interpretata da Famke Janssen, volto noto di X-Men e GoldenEye, coinvolta nel progetto anche come produttrice esecutiva. Il suo personaggio, Betty Jonkers, è una ex pop star sposata a un imprenditore dei coffee shop che ha passato la vita a combattere criminali, concorrenti e leggi olandesi pur di diventare il più grande di tutti; quando viene alla luce la sua relazione con una nota giornalista, si scopre che il nemico più pericoloso viveva sotto il suo stesso tetto. Nel cast ci sono anche Jacob Derwig ed Elise Schaap.

Il percorso della serie, dal debutto ai numeri

La serie è arrivata sulle piattaforme di tutto il mondo il 30 ottobre 2025 in sette episodi. Amsterdam Empire è stata la prima produzione nata dall’accordo tra Netflix e Nico Moolenaar, il creatore della belga-olandese Undercover, con Bart Uytdenhouwen e Piet Matthys nella squadra creativa. Nel primo anno ha superato di poco i 10 milioni di visualizzazioni, restando due settimane nella top 10 delle produzioni non in lingua inglese e cinque settimane in cima alla classifica nei Paesi Bassi.

La critica, però, si è divisa: circa 6,6/10 su IMDb e circa 60% su Rotten Tomatoes. Dopo il lancio, la stessa Janssen aveva raccontato di essere già pronta per una seconda stagione, qualora Netflix avesse rinnovato.

Intanto Moolenaar ha in lavorazione un altro titolo per la piattaforma: il thriller psicologico The Silence, con Marwan Kenzari e Rianne van Rompaey.

Le altre serie europee fermate dopo la prima stagione

Amsterdam Empire va ad aggiungersi alle produzioni europee di alto profilo che non sono andate oltre il primo ciclo di episodi. Stessa sorte per Billionaires’ Bunker, nata in Spagna da un’idea di Álex Pina e Esther Martínez Lobato, per la tedesca 1899 di Jantje Friese e Baran bo Odar e per la britannica Kaos. Nell’area del Benelux, al contrario, sono già in cantiere una seconda stagione di Voetbalouders e una terza di Haantjes, entrambe commedie, oltre a un adattamento per il cinema della serie belga Knokke Off.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI