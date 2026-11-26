La terza stagione di The Pitt ha una data: HBO Max ha annunciato che il medical drama con Noah Wyle tornerà il 7 gennaio 2027. Il debutto è fissato per le 21:00 ET, cioè le prime ore del mattino dell’8 gennaio per chi guarda dall’Italia.

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Un debutto che si anticipa ancora

A dare la notizia è stato un breve filmato diffuso sui canali social della piattaforma, con Gerran Howell, Isa Briones e Taylor Dearden nei panni dei dottori Whitaker, Santos e King, alle prese con il recupero di alcune forniture da un armadio. La data scelta ha una logica: la serie si è ormai ritagliata un appuntamento fisso a inizio anno, con la prima stagione arrivata il 9 gennaio 2025 e la seconda l’8 gennaio 2026. Il terzo capitolo torna con un giorno di anticipo.

La programmazione sarà quella consueta: quindici episodi distribuiti con cadenza settimanale, con la stagione che dovrebbe concludersi ad aprile. La vicenda riprende dal pronto soccorso del Pittsburgh Trauma Medical Center.

Chi torna e chi entra nello staff

Davanti alla macchina da presa ritroviamo Noah Wyle, Katherine LaNasa, Patrick Ball, Fiona Dourif, Shabana Azeez e Sepideh Moafi, insieme a Shawn Hatosy. La novità principale riguarda Ayesha Harris: l’interprete della dottoressa Parker Ellis diventa membro regolare del cast, dopo essere comparsa in precedenza in un ruolo più defilato. Sul fronte opposto c’è un’uscita, quella di Supriya Ganesh, che aveva vestito i panni della dottoressa Samira Mohan.

Il gruppo di lavoro si allarga anche con Pruitt Taylor Vince, Malachi Beasley, Cheyenne Perez, Jeremy Radin, Charlz Williams e Rosanny Zayas, mentre in questi giorni è stata annunciata un’ulteriore serie di interpreti destinati a ruoli ricorrenti.

Robby, la terapia e il freddo di novembre

La nuova stagione è ambientata il 12 novembre 2026, il giorno dopo il Veterans Day e poco più di due settimane prima del Ringraziamento. Il clima rigido influirà concretamente sui casi che arrivano in pronto soccorso, tra strade ghiacciate e incidenti legati alle caldaie.

Quanto ai personaggi, il creatore e showrunner R. Scott Gemmill ha lasciato intendere che si raccoglieranno le conseguenze del crollo emotivo attraversato dal dottor Robby nella seconda stagione: per il protagonista inizia un percorso di recupero che passa anche dal rapporto con la propria salute mentale, mentre il resto del personale medico dovrà fare i conti con nuove difficoltà personali e professionali. Noah Wyle ha spiegato che la stagione racconta medici che traggono beneficio dal trovarsi dall’altra parte, nel ruolo di pazienti, e che Robby ha intrapreso un cammino terapeutico con effetti positivi: un progresso, ha precisato, ancora fragile ma reale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI