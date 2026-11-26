Il GialappaShow ha un nuovo co-conduttore: nella settima puntata dell’ottava stagione, in onda lunedì 30 novembre 2026 su TV8, al fianco del Mago Forest ci sarà Tony Pitony, che approfitterà della serata anche per presentare il suo ultimo progetto musicale.

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Tony Pitony accanto al Mago Forest

La puntata va in onda lunedì 30 novembre 2026 alle 21.30, in prima visione su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Il programma è condotto da Michele Foresta, cioè il Mago Forest, e dalla Gialappa’s Band, formata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, ed è una produzione Banijay Italia. La formula è quella collaudata degli ultimi appuntamenti, con un ospite diverso ogni volta accanto al conduttore: dopo Simona Ventura, Bianca Balti, Malika Ayane, Mădălina Ghenea, Pierpaolo Spollon e Giusy Buscemi, ora è il turno del cantautore, che con Forest forma un tandem interamente siciliano, perché lui è siracusano.

La serata sarà animata dal gruppo di comici che accompagna la trasmissione da otto stagioni: Brenda Lodigiani, Alessandro Betti, Gigi e Ross, Maccio Capatonda, Tony Bonji, Max Angioni e Giovanni Vernia, con Giulia Vecchio che torna a interpretare Emma Marrone e Milly Carlucci. Per Pitony sono previsti anche un brano insieme ai Neri per Caso e una gag concordata con il cast ufficiale, un modo per mettere in mostra l’estro di un artista abituato più ai palchi dei concerti che alla tv generalista.

Il progetto natalizio con Ditonellapiaga

Dal palco del GialappaShow il cantante presenta il suo nuovo lavoro, inciso insieme a Ditonellapiaga. Si intitola Natale con Ditony e unisce canzoni delle feste, satira sociale e una buona dose di goliardia. Il disco è disponibile in digitale dal 20 novembre e arriva nei formati fisici il 4 dicembre per BMG/TOSC, in pre-order in CD e in due versioni in vinile deluxe, verde traslucido e rosso marmorizzato. L’LP rosso marmorizzato, arricchito dalle Ditony Xmas Balls, è proposto in esclusiva da Oggettony.

Al disco si affianca anche una parte video: Casa Ditony, una sitcom natalizia in cinque episodi che accompagna l’uscita, ambientata negli anni ’50 tra le mura di una famiglia americana da manuale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI