Baywatch ritorna con una squadra completamente nuova. Prime Video ha fissato al 7 gennaio 2027 il debutto della serie, che in seguito arriverà in chiaro su Rai 2. A comandare i bagnini non c’è più Mitch Buchannon ma suo figlio Hobie, interpretato da Stephen Amell, il protagonista di Arrow.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il testimone passa a Hobie

Hobie ha seguito le orme del padre e ora guida il corpo di guardia, responsabile di un gruppo tutto nuovo. La sua vita da capo impeccabile viene però sconvolta da un arrivo inatteso: sulla porta si presenta Charlie, vent’anni, una figlia di cui non sapeva nulla, affidata a Jessica Belkin. La ragazza ha una testa calda, lo stesso carattere dei Buchannon e un obiettivo chiaro: superare le selezioni più dure per diventare guardaspiaggia e lavorare fianco a fianco con il genitore appena conosciuto.

Più che un rifacimento, siamo davanti a un passaggio di consegne tra generazioni. La stagione è composta da 12 episodi e ripropone l’atmosfera che teneva incollati allo schermo trent’anni fa, tra salvataggi improbabili e storie d’amore sotto il sole della California, con le immancabili corse sulla spiaggia in costume rosso.

Volti nuovi e ritorni dalla serie originale

Intorno ad Amell e alla Belkin ruota un gruppo che mescola interpreti di serie tv e star dei social: Shay Mitchell è Trina, Hassie Harrison veste i panni di Nat, Thaddeus LaGrone quelli di Brad, Noah Beck è Luke, Brooks Nader interpreta Selene e Livvy Dunne presta il volto a Grace.

Agli esordienti si affiancano quattro nomi storici della serie, attesi come guest star in alcune puntate: David Chokachi (il biondo Cody Madison), Erika Eleniak (Shauni McClain), Michael Bergin (Jack “J.D.” Darius) e Kelly Packard (April Giminski). Alla guida della produzione sono tornati i creatori originali, con Matt Nix e il regista McG, già dietro la macchina da presa dei film di Charlie’s Angels.

Dove lo vedremo

Negli Stati Uniti il debutto è previsto su Fox a gennaio 2027, e la rete ha già diffuso il trailer ufficiale. La serie è prodotta da Fox Entertainment e Fremantle. Per l’Italia, dopo la finestra in streaming su Prime Video, i diritti sono passati alla RAI: Fremantle ha annunciato durante il MIPCOM, il mercato internazionale dell’audiovisivo di Cannes, l’accordo per la messa in onda su Rai 2, che arriva dopo la scadenza della precedente intesa con Prime Video Italia e riguarda una seconda finestra di trasmissione.

Sempre nella prima giornata del MIPCOM è stata annunciata l’acquisizione da parte di Prime Video dei diritti internazionali per Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Benelux, Svizzera, Austria, Turchia, Canada, America Latina e India.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI