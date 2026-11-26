L’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi, va in onda su Canale 5 domenica 29 novembre 2026 alle 14. Si torna in studio con le gare di canto e di ballo, gli ospiti musicali e due giudici d’eccezione.

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I giudici e gli ospiti in studio

La gara di canto è affidata al giudizio di J-Ax e Rossella Brescia, quest’ultima incaricata invece della classifica di ballo dopo una carriera divisa tra la danza e la conduzione radiofonica. Sul palco Maria De Filippi ha poi accolto Alfa e i Modà, i due ospiti musicali della puntata, entrambi esibitisi dal vivo davanti al pubblico.

Le gare di canto

Tra i cantanti se la cavano meglio Shari e Aura, che grazie al risultato possono far ascoltare anche il loro inedito. Aura, che appartiene alla squadra di Samurai Jay, ha portato “Ti voglio”, mentre Shari ha cantato “Perdere l’amore”. Proprio su Aura, J-Ax ha fatto notare come sia riuscita a rendere moderna una canzone vecchia.

Dietro le due si sistemano Tiaso, Andrea e Saitta. La classifica si chiude con Kashemere, Jed e Nicolò, ai quali viene assegnato un -1.

La gara di ballo

Nel ballo vince Clara, che come premio avrà una giornata intera da trascorrere insieme alla compagnia impegnata all’Arena di Verona con lo spettacolo dedicato a Romeo e Giulietta. Dietro di lei ci sono Benedetta, Napo, Anna, Charli, rientrata dopo la sfida, e Lollo, mentre l’ultimo posto va a Riccardo.

La puntata si apre con un omaggio a Dirty Dancing affidato a Benedetta e a Mattia. Nel corso della registrazione Riccardo, Lollo e Benedetta sono tornati a esibirsi sui compiti assegnati dai professori. Benedetta ha affrontato una prova voluta da Alessandra Celentano e ha raccolto i complimenti di Lorella Cuccarini, mentre Ambra Angiolini e la stessa Celentano si sono trovate d’accordo sul compito di Lollo, al quale hanno chiesto di mostrare con più continuità la propria personalità. Gli attriti non sono mancati: Cuccarini e Celentano si sono confrontate su Riccardo, Zerbi e Amadeus su Saitta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI