La semifinale di X Factor 2026 va in onda giovedì 26 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW: sei artisti si contendono quattro posti per la finalissima del 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

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Come si arriva alla finale

La serata è divisa in due round. Nel primo, la Live Room, ciascuno dei sei artisti sale sul palco con una band di otto elementi e arrangiamenti creati su misura per l’occasione, per mostrare una dimensione musicale diversa e mettere alla prova la voce dal vivo. In gara restano quattro solisti e due gruppi: Giacomo Calò e Teo Bok nella squadra di Francesco Gabbani, Le Distanze e Patrizia con Irama, Alex Fontana con Jake La Furia, i Mad-Dog con Paola Iezzi. Alla conduzione c’è Giorgia.

Chi raccoglie più voti nella Live Room entra subito in finale e salta il resto della puntata. Gli altri cinque tornano sul palco per la seconda manche, con una cover a tema libero, e alla fine si sommano i voti delle due esibizioni. Il meno votato esce direttamente, mentre penultimo e terzultimo si giocano l’ultimo biglietto al ballottaggio: se i giudici trovano una maggioranza l’eliminazione è immediata, altrimenti decide il pubblico con i 200 secondi di Tilt. La diretta arriva dal Teatro Repower di Assago.

Le canzoni delle due manche

Nella prima esibizione Giacomo Calò interpreta When a Man Loves a Woman nella versione di Michael Bolton e Teo Bok affronta Faith di George Michael. Le Distanze propongono Sweet Dreams (Are Made of This), partendo dalla rilettura più cupa degli Eurythmics firmata Marilyn Manson, mentre Patrizia canta Je suis malade nella celebre versione di Lara Fabian. Per la squadra di Jake La Furia c’è Alex Fontana con Champagne Supernova degli Oasis, e i Mad-Dog portano Murder On The Dancefloor nella rilettura indie-rock dei Royel Otis del brano di Sophie Ellis-Bextor.

Nel secondo giro, a tema libero, Giacomo Calò resta su Una lunga storia d’amore di Gino Paoli, Teo Bok passa a Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin e Le Distanze scelgono Mon amour di Slimane. Patrizia si misura con Stay di Rihanna feat. Mikky Ekko, Alex Fontana con R U Mine? degli Arctic Monkeys e i Mad-Dog con Figure It Out dei Royal Blood.

Sayf ospite della serata

Sul palco della semifinale sale anche Sayf, italo-tunisino classe 1999, che ha avuto un 2026 importante: al Festival di Sanremo ha presentato Tu mi piaci tanto, arrivata seconda in classifica, certificata Platino e vicina ai 47 milioni di streaming.

A maggio è uscito il suo primo album ufficiale, Santissimo, che ha debuttato in testa alla classifica FIMI ottenendo il Platino, accompagnato dal Santissimo Tour nei principali club italiani con diversi sold out. Tra i prossimi appuntamenti c’è Santissima Fest, il festival ideato dallo stesso artista e prodotto da Butterfly Effect, giunto alla terza edizione e in programma venerdì 16 luglio 2027 all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova. Sayf ha inoltre realizzato Il cielo in una stanza, un documentario girato all’interno della Casa di Reclusione di Chiavari.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI