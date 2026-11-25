Rai1 vince la sfida del martedì sera: Una finestra vista lago batte Sicilia Express e conquista la prima serata del 24 novembre 2026 con 2.884.000 spettatori e il 17,28% di share.

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La fiction di Rai1 davanti a tutti

La serie, diretta da Marco Pontecorvo e tratta dai romanzi di Andrea Vitali, raggiunge 2.884.000 spettatori e il 17,28% di share. Con questi numeri supera la concorrenza diretta e resta il programma più seguito della serata.

Sicilia Express si ferma a 2 milioni

Sull’altro fronte, il primo passaggio in chiaro della commedia natalizia scritta, diretta e interpretata da Ficarra & Picone si ferma a 2.050.000 spettatori, con uno share del 14,96%. Dalla proposta di Rai1 la separano quasi tre punti di share, un distacco netto.

Gli altri programmi in gara

Dietro le due proposte principali c’è Rai2: Belve è stato visto da 1.732.000 spettatori (12,27%), mentre su La7 DiMartedì si è attestato a 1.512.000 (9,55%). Più distanziate Italia 1, con I mercenari 2 a 813.000 spettatori (4,42%), e Rete 4, dove Verità nascoste ha raccolto 811.000 spettatori e il 6,29% di share. Chiude Rai3 con Amore criminale, seguito da 590.000 spettatori (3,40%). Entrambi gli speciali crime sono andati in onda alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per Tv8, impegnata con X Factor, e per Nove, che ha trasmesso Comedy match, i dati non sono disponibili.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI