Questa sera, alle 21:25 su Rete 4, va in onda un nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer. La puntata di mercoledì 25 novembre tratta la paura che attraversa le città, il caso De Gennaro e il ritorno del dibattito sul fascismo, con tre ospiti in studio.

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L’inchiesta nei quartieri dove la paura è quotidiana

La serata si apre con un’inchiesta nelle zone dove l’insicurezza è entrata nella vita di tutti i giorni. Da una parte c’è chi invoca controlli più severi e una presenza costante delle forze dell’ordine, dall’altra chi arriva a farsi giustizia da solo: due reazioni opposte davanti a una percezione di pericolo che continua a crescere.

Il caso De Gennaro e le accuse di depistaggio

Il secondo tema è la morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, che sabato 21 novembre si è ucciso con un colpo di pistola nella sua villa di Montiano, in provincia di Grosseto. La procura di Caltanissetta lo indagava per presunti depistaggi legati all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, quella del 1992 in cui perse la vita Paolo Borsellino.

De Gennaro aveva respinto le accuse. Il 1° dicembre era atteso davanti al tribunale del Riesame, dopo che il gip aveva rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pubblici ministeri. Sul caso lavorano due procure: quella di Grosseto, che procede per istigazione al suicidio, e la distrettuale antimafia di Firenze, con un fascicolo contro ignoti nell’ambito delle stragi di mafia. Nella villa gli inquirenti hanno trovato biglietti di saluto per i familiari e documenti che potrebbero rivelarsi importanti per l’inchiesta. De Gennaro aveva lasciato Roma nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, dopo una mattinata trascorsa nello studio del suo avvocato, Franco Coppi, e aveva con sé la richiesta di arresto respinta dal gip e il decreto di perquisizione del 12 novembre.

Il dibattito sul fascismo e gli ospiti in studio

Si passa infine al fascismo, tornato al centro del confronto politico dopo settimane di dichiarazioni e accuse reciproche tra i partiti.

Tra gli ospiti della puntata ci sono Al Bano, Nicola Fratoianni e Susanna Ceccardi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI