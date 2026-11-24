Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 Andreas Muller ha vissuto giorni complicati, da quando ha saputo che la moglie Veronica Peparini si era detta gelosa della sua amicizia con Marina La Rosa. Poi è arrivata la telefonata della moglie, che ha cercato di ridimensionare un caso esploso fuori dal reality.

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La crisi di Andreas Muller nella casa

Per il ballerino l’ultima settimana è stata pesante: si è chiuso, ha smesso di cercare Marina La Rosa e ha raccontato il proprio stato d’animo parlando del rapporto con la moglie e con la famiglia. Tutto è partito dalle dichiarazioni di Veronica Peparini, ospite di un’intervista televisiva, dove ha ammesso di essere possessiva e di considerare Marina La Rosa una giocatrice abilissima. Queste parole sono arrivate al compagno dentro il programma e hanno acceso un dibattito piuttosto animato.

«Già per me essere riuscito ad arrivare a 60-70 giorni è un traguardo grandissimo per il tipo di vita che condivido con mia moglie e la mia famiglia. Mi preoccupo per mia moglie, ma c’è anche il dispiacere di vedere che possa aver dubitato di Marina»

Nello sfogo si mescolano l’attenzione per la consorte e il dispiacere per il fatto che abbia potuto mettere in dubbio il legame con Marina.

La telefonata di Veronica Peparini

La moglie lo ha chiamato in casa e ha tentato di ricucire, spiegando di essere stata travolta dalle ondate di commenti sui social e di non aver mai cercato quella visibilità.

«ti dico si è creato un polverone enorme, mi spiace che sono uscite alcune cose che sono state ingigantite ed interpretate diversamente. A me quello interessa che tu sia tranquilla, sono travolta da una valanga di informazioni sui social, ma un pochino queste cose mi hanno travolta. Ho cercato di dare il giusto peso alle cose, capisco tutto e non ce l’ho con nessuno. Ovviamente ho cercato nel modo più educato e onesto quello che provavo, ma non volevo entrare in questo polverone, non è il mio programma, nemmeno la volevo questa luce»

Nella stessa conversazione la donna ha precisato di non avercela con Marina e di provare gelosia senza però voler privare Andreas della sua esperienza nel programma.

«Mi manchi, ho detto di essere gelosa, però questo non vuol dire nulla»

«Vai avanti, spero che tu vada in finale»

Dopo aver ascoltato la moglie, il ballerino si è detto sereno.

Le insinuazioni su Marina La Rosa

A tenere banco sono stati soprattutto gli equilibri tra i due concorrenti. Fuori dal reality qualcuno ha ipotizzato che tra Marina La Rosa, 49 anni, e Andreas, 30 anni, ci fosse qualcosa di più di un’amicizia, e lei è stata la prima a respingere ogni insinuazione. Ha anche scelto di prendere le distanze dal ballerino, per riguardo nei confronti della moglie e per non alimentare altri fraintendimenti.

Marina ha osservato che i passi avanti compiuti nel 2026 sono tantissimi, ma che un legame di amicizia tra un uomo e una donna viene ancora guardato con sospetto. Il confronto ha riportato a galla una ferita della sua prima esperienza in un reality, quando si sentiva chiamare «gatta morta». In studio è arrivata anche una critica dura: qualcuno l’ha definita una grande giocatrice e una manipolatrice, stupendosi che la protagonista di questa storia fosse diventata lei e non Veronica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI