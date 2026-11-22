Negli ultimi due giorni sono state effettuate due registrazioni di Uomini e Donne durante le quali si sono verificati diversi colpi di scena ed avvenimenti degni di nota. Nello specifico, Marina Brochetta ha dato il meglio di sé sollevando una polemica senza precedenti. Barbara De Santi e Giovanni, invece, si sono finalmente decisi a proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori, ma con delle riserve. In merito al Trono Classico, sono state fatte delle eliminazioni e ci sono stati anche dei baci.

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Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: scontri di fuoco, uscite di scena e sfilata maschile

Le anticipazioni di Uomini e Donne delle registrazioni che sono state effettuate il 20 e 21 novembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Mario Cusitore è subito finito al centro dello studio per aver intrapreso la frequentazione con due dame, ovvero, Chiara e Ludovica, specie con la prima è sorta una discussione particolarmente accesa. In seguito, poi, l’uomo ha deciso di chiudere la conoscenza con entrambe le dame, decisione che è stata avallata da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Su di un altro versante, invece, Marina Brochetta ha discusso con diversi uomini del parterre maschile. Nello specifico, ha attaccato buona parte dei presenti, specie Mario Lenti, arrivando a sbattere anche delle sedie per terra. Il suo comportamento sopra le righe ha scatenato l’immediata reazione di Tina che, infatti, non ha esitato ad attaccarla dando luogo quasi ad uno scontro di fuoco che ha portato quasi ad una rissa.

In merito a Barbara De Santi, la donna ha dapprima dato una sorta di ultimatum a Giovanni concedendogli gli ultimi quattro giorni di riflessione prima di decidere se continuare la conoscenza o interromperla definitivamente. Dopo poco, poi, i due hanno deciso di lasciare il programma insieme, ma sotto forma di prova, ovvero, decidendo di prendersi qualche giorno per capire se la loro storia possa avere un seguito oppure no. Per Fabio sono arrivate delle nuove dame, ma lui ha deciso di tenerne solamente una, decidendo inoltre di proseguire anche con Roberta. Infine, per quanto riguarda gli Over, c’è stata la prima sfilata di stagione degli uomini, senza dare luogo a particolari scontri accesi.

Spoiler Trono Classico UeD: eliminazioni e baci

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, le anticipazioni delle ultime due registrazioni di Uomini e Donne rivelano che Giacomo Vacalebre ha eliminato due corteggiatrici, ovvero, Martina Calabrò e Martina Donati. Per contro, il tronista è uscito con un’altra Martina con la quale è scattato un bacio. Tuttavia, il giovane ha raccontato di non essere rimasto particolarmente colpito da questo avvicinamento, malgrado si veda bene con la corteggiatrice al di fuori del programma. Il suo percorso, dunque, prosegue solamente con lei e con Alessandra. Anche per Giorgia Angeloni ci sono state delle novità in quanto la ragazza ha baciato in esterna Lory.