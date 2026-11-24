Sono in corso le riprese di Troppo amore, la nuova fiction che arriverà prossimamente su Canale 5. La produce Endemol Shine Italy e nel cast figura anche Maria Grazia Cucinotta.

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Le riprese tra Roma, Palermo e Fiumicino

La lavorazione va avanti da settimane e la troupe resterà sul set fino a dicembre, tra Roma e i suoi dintorni e il capoluogo siciliano. La regia è di Giuseppe Bonito.

A Palermo le riprese hanno comportato una serie di divieti di sosta, concentrati soprattutto in piazza Marina, via Cala e corso Vittorio Emanuele, tra il 18 e il 26 ottobre. Dal 2 al 6 novembre la produzione ha poi girato a Fiumicino. Il pubblico di Mediaset potrà vedere la fiction nel 2027, data già fissata.

Il cast e i protagonisti della storia

Al centro della vicenda c’è Angela, interpretata da Sofia Fici: vive a Palermo, fa la parrucchiera e porta avanti a distanza la relazione con Andrea, il ruolo affidato a Erasmo Genzini. L’incontro con Tancredi, personaggio di Sebastiano Pigazzi, finirà per cambiare la vita dei due.

Pigazzi, nipote di Bud Spencer, si è fatto notare in And Just Like That. Tra gli altri interpreti ci sono Maria Grazia Cucinotta, attrice siciliana nota al grande pubblico per Il postino, Dharma Mangia Woods, vista in “Morbo K”, e Francesco Foti, apparso di recente in “Rosa Elettrica”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI