Sono iniziate da pochi giorni su Paramount+ le riprese della terza stagione di MobLand, e il cast si allarga: Gregg Sulkin entra nella serie con un ruolo ricorrente. Per ora restano riservati i dettagli sul personaggio che interpreterà.

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Chi è il nuovo arrivato

Sulkin, attore britannico, si è fatto conoscere dal pubblico più giovane con Wizards of Waverly Place. In queste settimane ha ripreso i panni di Mason Greyback per la conclusione in quattro parti di Wizards Beyond Waverly Place. Tra i suoi lavori figurano anche The Kollective, The Six Triple Eight e il dramma World on Fire, e di recente è entrato nel cast di The Forsytes, serie firmata PBS Masterpiece. È rappresentato da D2 Management e Curtis Brown Group.

Il ritorno dei protagonisti

La terza stagione riparte da dove si era chiusa la seconda: la famiglia Harrigan deve affrontare una minaccia capace di metterne in discussione l’esistenza, il rivale Frankie Cooper, interpretato da Johnny Flynn. Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren tornano nei loro ruoli nella saga criminale, mentre sulla composizione del resto del cast Paramount mantiene il massimo riserbo.

Il rinnovo ha avuto un percorso non lineare, complice una certa tensione tra Hardy e lo showrunner Jez Butterworth. A settembre Paramount ha confermato la terza stagione, dopo un incontro a Londra tra Hardy, Butterworth e il produttore esecutivo della serie David C. Glasser, durante il quale la situazione è stata chiarita.

Come nasce la serie

MobLand è commissionata da Paramount+ e tra i suoi produttori esecutivi ci sono David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Keith Cox. La realizzazione è affidata a Paramount Television Studios e 101 Studios. Nella seconda stagione hanno recitato, tra gli altri, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer e Toby Jones.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI