Lunedì sera a Manhattan sono stati assegnati i 54esimi International Emmy Awards: il premio per la miglior serie drammatica è andato a Carême, quello per la comedy a División Palermo. In gara c’erano sedici categorie, con 64 candidati provenienti da 22 paesi, e il Regno Unito è il primo per numero di statuette.

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Il trionfo di Carême e División Palermo

La statuetta come miglior serie drammatica è andata alla produzione francese Carême, realizzata da VVZ e Shine Fiction per Apple TV. Il riconoscimento per la comedy ha premiato invece División Palermo, seconda stagione della serie argentina firmata K&S Films per Netflix e conosciuta anche con il titolo Community Squad. Se la vedevano per il premio anche la britannica Man vs Baby e la spagnola Old Dog, New Tricks, insieme allo spettacolo di Vir Das: grazie a questa candidatura il comico indiano è diventato il primo artista del suo paese a collezionarne tre nella storia degli International Emmy. Nella corsa alla miglior serie drammatica si è fermata invece l’altra candidatura indiana, quella di Real Kashmir Football Club.

Per l’interpretazione hanno vinto il britannico Bobby Schofield, protagonista di Unforgivable per LA Productions, e la belga Mona Mina Leon, premiata per Holy Sh!t (Fobic Films e Streamz).

Il Regno Unito conquista nove premi

La televisione britannica è la più premiata della serata, con nove statuette, e per il settimo anno consecutivo aveva dominato anche le candidature. Oltre al riconoscimento a Schofield, il bottino comprende Prisoner 951, della Dancing Ledge Productions per la BBC, miglior film tv o miniserie, e Louis Theroux: The Settlers di Mindhouse Productions, che ha vinto tra i documentari. Nelle altre categorie hanno ottenuto il premio 24 Hours in the Kill Zone di Sky News per la news e Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War di Zandland e ITV per l’attualità.

Il Regno Unito ha fatto incetta anche nei formati per i più giovani e nell’intrattenimento: The Scarecrow’s Wedding di Magic Light Pictures ha vinto nell’animazione, Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor di Terrible Productions e Various Artists Limited nella live action, Horrible Science di Lion Television nel factual and entertainment. A questi si aggiungono il premio per la seconda stagione di Educating Yorkshire (TwoFour) nel non-scripted e quello per Der Talentierte Mr. F, ovvero The Talented Mr. F, che ha portato in Germania il riconoscimento per i programmi artistici.

Le altre categorie e i premi speciali

Il Belgio ha vinto nella short-form series con De Klas Van 2000 (The Class of 2000) e il Sudafrica nel documentario sportivo con The Philipstown Wirecar Grand Prix di Giant Films, mentre la Turchia ha conquistato il premio per la telenovela con Leyla di Ay Yapim. In totale i riconoscimenti sono andati a professionisti di sette paesi.

Durante la cerimonia, ospitata da Michael Urie al New York Hilton Midtown, sono stati consegnati anche due premi speciali. L’International Emmy Founders Award è andato a Bela Bajaria, ex Chief Content Officer di Netflix, mentre l’austriaco Gerhard Zeiler ha ritirato l’International Emmy Directorate Award, consegnatogli da David Zaslav.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI