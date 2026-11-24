La semifinale del Grande Fratello Vip è andata in onda lunedì 23 novembre 2026, condotta da Ilary Blasi. Due concorrenti hanno dovuto lasciare la Casa, Federica Morello si è assicurata un posto in finale e resta da assegnare l’ultimo posto disponibile.

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Varsi e Meloni fuori dalla casa

Il primo a lasciare il gioco è stato Alessandro Varsi. Era finito al televoto insieme a Federica Morello e Piera Meloni e durante la puntata ha appreso il verdetto del pubblico, che lo ha fermato a un passo dalla finale.

Si è poi passati alle nomination palesi, al termine delle quali Federica Morello è risultata la più votata e ha potuto scegliere chi portare con sé al televoto flash. Ha indicato Piera Meloni, che a sua volta ha coinvolto Andreas Müller. Stavolta il verdetto ha condannato Piera Meloni, mentre Federica ha potuto proseguire il suo percorso. Uscendo, l’eliminata ha raccontato di portarsi a casa Alessandro e gli amici, e che per lei va bene così.

Federica Morello entra nella rosa dei finalisti

Il televoto flash ha opposto Federica Morello e Alessandro Roncaccia, con un posto in finale in palio. L’ha spuntata la concorrente, che si è unita a Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi tra i vip già qualificati.

Un solo posto resta da assegnare

La finale non è ancora al completo. Ilary Blasi ha comunicato che l’ultima casella se la giocheranno Alessandro Roncaccia e Andreas Müller, entrambi chiamati a rimettersi al giudizio del pubblico: chi otterrà più preferenze conquisterà il quinto posto tra i finalisti, mentre il meno votato dovrà lasciare definitivamente il gioco.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI