Martedì 1° dicembre 2026 debutta su Netflix “Trinity“, il thriller creato, scritto e prodotto da Jed Mercurio, l’autore britannico già dietro a “Bodyguard” e “Line of Duty”. Richard Madden e Gugu Mbatha-Raw guidano il cast.

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Dal sottomarino al Pentagono

La storia parte in mare, a bordo della USS Kansas. La comandante Katherine Decker, vice comandante del sottomarino nucleare, sta per lanciare un’arma nucleare tattica contro bersagli “fantasma” che spariscono dal radar. Da qui la vicenda si sposta tra Washington e i corridoi del Pentagono, dove la donna entra in contatto con Webb Preston, il Segretario della Difesa dall’aria carismatica e con una spiccata passione per la tecnologia. Il rapporto, istituzionale e personale insieme, diventa presto una discesa tra i vertici del potere: scavando dietro la facciata pubblica del politico, Decker scopre una fitta rete di segreti che rischia di collegare l’uomo a una cospirazione, quella del dispiegamento per errore dell’ordigno tattico, e a una minaccia concreta su scala globale. Isolata di fronte a forze governative oscure, la comandante dovrà contare su tutto il proprio addestramento per far emergere la verità prima che sia troppo tardi.

Un cast di primo piano e le riprese a Vancouver

Accanto ai due protagonisti la produzione schiera un gruppo ampio di interpreti: Marcia Gay Harden è Margaret Vandenburg e JD Pardo veste i panni di Tom Reyes, con Bruce Greenwood, Robert Wisdom, Kirk Acevedo, Ben Cotton, James Remar, Jason Ralph e Mark O’Brien. Mercurio è autore e showrunner, e lavora con i produttori esecutivi Bradley Gardner, Wendy Mericle e Jimmy Mulville. Netflix ha ordinato la serie a giugno 2025 e le riprese sono iniziate a Vancouver, in Canada, il mese successivo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI