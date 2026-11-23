Giovedì 26 novembre Grey’s Anatomy torna su Disney+ con la ventitreesima stagione. In Italia gli episodi usciranno uno alla volta, con cadenza settimanale, e ci riporteranno tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

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Il cast, tra conferme e partenze

Il racconto resta affidato a Ellen Pompeo, che presta la voce a Meredith Grey fuori campo e torna davanti alla macchina da presa in una manciata di episodi chiave. Con lei restano i nomi che popolano l’ospedale fin dal 2005, da Chandra Wilson (Miranda Bailey) a James Pickens Jr. (Richard Webber), insieme ai veterani Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln) e Anthony Hill (Winston Ndugu).

Confermato anche il gruppo degli specializzandi: Harry Shum Jr. (Benson “Blue” Kwan), Adelaide Kane (Jules Millin), Alexis Floyd (Simone Griffith) e Niko Terho (Lucas Adams). Torna inoltre Scott Speedman nei panni di Nick, nonostante gli impegni da protagonista della serie R.J. Decker.

Due pilastri, però, mancheranno: Kevin McKidd (Owen Hunt) e Kim Raver (Teddy Altman) hanno lasciato la serie e si sono trasferiti a Parigi, portandosi via ruoli pesanti nella gestione dei reparti. La nuova annata deve colmare questo vuoto.

I nuovi ingressi in corsia

Per rimpolpare gli organici arrivano quattro volti nuovi: James Wolk, Sarah Levy, Trevor Tordjman e Martin Martinez. Wolk interpreta il dottor Seth Norton, chirurgo diventato imprenditore e proprietario di Olympic Regent Health, il centro medico privato che ha contribuito a creare il nuovo reparto riservato ai pazienti VIP. Il personaggio è spigoloso e molto attento ai conti, e potrebbe entrare in rotta di collisione con Meredith. Sarah Levy è Corrie Witty, una donna in attesa di un figlio con un trauma alle spalle, mentre Martin Martinez e Trevor Tordjman danno il volto a Charlie e Thomas.

Dove riparte la storia

Gli effetti dell’addio di Owen e Teddy si sentono subito: la direzione dell’ospedale deve ridisegnare la catena di comando tra pronto soccorso e sale operatorie, mentre i nuovi arrivati portano approcci clinici diversi, competizione per i posti che contano e nuove intese sentimentali nate nei turni di notte. La storia parte anche dal crollo del ponte che nel finale della scorsa stagione aveva messo in pericolo diversi personaggi: Meredith e Nick hanno deciso di fare un passo avanti nella loro relazione, anche se lei continua a dividersi tra Boston e Seattle. Il trailer ufficiale lascia intuire un grave incidente aereo e il debutto del reparto VIP, presentato da Catherine Fox e Richard Webber.

Miranda Bailey e Richard Webber spingono gli specializzandi verso responsabilità sempre maggiori, mentre i veterani fanno i conti con sfide private: Jo e Link cercano un equilibrio tra le pressioni dell’ospedale e la famiglia, Amelia si butta su casi di neurochirurgia complessi e Meredith resta il riferimento morale e scientifico del Grey Sloan. La stagione dovrebbe contare 13 episodi, stando a quanto dichiarato da Chandra Wilson. Alla guida della serie c’è Meg Marinis, al quarto anno come showrunner.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI