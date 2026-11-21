Il weekend di Canale 5 ha due appuntamenti con Verissimo: Silvia Toffanin conduce sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 due puntate piene di interviste, tra libri appena arrivati in libreria, ritorni dal reality e storie di sport.

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La puntata di sabato 21 novembre

Si parte oggi pomeriggio, alle 16.30, con Filippa Lagerbäck, volto di “Che tempo che fa“, che si racconta e presenta il suo nuovo libro, “La vita che c’è”. Seguono il ritratto di Madalina Ghenea, attrice e modella, e lo spazio per Tosca, cantautrice romana che dopo la pubblicazione di un nuovo album di inediti si prepara a un tour nei più importanti teatri italiani.

Dalla casa del Grande Fratello Vip arriva poi Megan Ria, ex ballerina di “Amici” di Maria De Filippi, che in questa edizione è stata l’ultima eliminata. Nata a Imola nel 2004, da padre salentino e madre cubana, era entrata nel talent nella squadra di Emanuel Lo ed era arrivata al serale, mentre nella casa del reality si è avvicinata al concorrente Alessandro Varsi. La sua avventura si è chiusa nella diciannovesima puntata, andata in onda lunedì 16 novembre. A chiudere il pomeriggio c’è Nesrin Cavadzade, l’attrice che interpreta la cattiva Sahika nella serie “Forbidden fruit”.

La puntata di domenica 22 novembre

Domenica si riparte alle 15.45 con un’intervista esclusiva per la tv italiana, quella al conte Charles Spencer. Il fratello di Lady Diana ha da poco pubblicato “Canto del cigno. Diana, mia sorella”, un best seller al centro del dibattito nel Regno Unito e nel mondo, in cui ripercorre la vita della sorella a trent’anni da quella tragedia.

Subito dopo è il turno di Daniel Grassl, campione azzurro di pattinaggio artistico su ghiaccio, e poi di Valeria Marini e Alex Belli, due protagonisti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Arriva quindi Marcella Bella, tra pubblico e privato, e infine Alessandra e Rosita Celentano, cugine legate da grande complicità che hanno scritto un libro a quattro mani.

Il racconto di Charles Spencer

Nell’intervista il conte torna su alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita e di quella di Diana: le circostanze della morte a Parigi, il rapporto con i nipoti William e Harry, le difficoltà affrontate dopo la scomparsa della sorella. Tra i passaggi più duri, secondo Spencer, c’è la convinzione che quella morte si sarebbe potuta evitare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI