La settima puntata di Amici 26 è stata registrata giovedì 19 novembre e andrà in onda domenica 22 novembre 2026, alle 14 su Canale 5. Il talent di Maria De Filippi torna così nella sua collocazione abituale, dopo lo spostamento al sabato della settimana precedente imposto dalle ATP Finals.

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Canto e ballo, i verdetti della settima puntata

Le esibizioni sono state valutate da due nomi di peso: Carlo Verdone, regista e attore, per il canto, e la coreografa Irma Di Paola per il ballo. Tra i cantanti ha vinto Shari, che con “Bette Davis Eyes” ha conquistato il primo posto e potrà incidere un brano con la Zenit Philarmonic Orchestra. In fondo alla classifica c’è Nicolò, che ha cantato “Killing Me Softly” e dovrà affrontare la sfida.

Nella gara di ballo ha avuto la meglio Napo, che come premio potrà volare a Londra per lavorare con un coreografo importante. Charli è ultima per la seconda volta di fila: ha eseguito “Perdutamente” in un passo a due con Michele e finisce di nuovo in sfida.

Sfide, judo e scintille in studio

Il banco di canto dei Jed resta al suo posto: il gruppo ha respinto l’assalto di un aspirante allievo in una sfida affidata a Carlo Di Francesco, ex professore del programma. Nicolò è stato mandato alla sfida da Samurai Jay, mentre per Charli la scelta è arrivata da Lorella Cuccarini. Nessuno, comunque, ha lasciato la scuola in modo definitivo.

Sul versante sportivo India ha chiuso in pochissimo tempo la sfida di judo, battendo l’avversaria con estrema rapidità e rimanendo nella scuola. Tra i professori sono volate scintille: Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si sono scontrate su Riccardo, e Rudy Zerbi ha accusato Amadeus di esporsi poco rispetto alle classifiche stilate da Verdone.

Il ritorno di Sarah Toscano e il duo Napoleone e Amelie

Tra gli ospiti musicali c’è Sarah Toscano, già vincitrice del talent, tornata in studio per presentare il nuovo singolo “Affinché nessuno ci cancelli”. Insieme a lei si sono esibiti Napoleone e Amelie, il duo che ha portato “Innamorati al piano bar”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI