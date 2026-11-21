Sal Da Vinci ha debuttato venerdì 20 novembre come protagonista assoluto della prima serata di Rai 1 con Meravigliosamente, lo spettacolo che apre un percorso in due puntate sui suoi cinquant’anni di carriera. Sul palco lo affiancano l’attrice Iaia Forte e la modella Bianca Balti, tra musica, racconti e un nutrito parterre di ospiti.

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Cinquant’anni di carriera diventano uno spettacolo

Per la prima volta la storia dell’artista napoletano diventa un racconto teatrale. Parte dai primi passi a soli sette anni accanto al padre e arriva al successo che oggi lo colloca tra i nomi più noti della canzone italiana, passando per talento, passione, tenacia e sogni che non ha mai messo da parte, neppure nei momenti più difficili. Il percorso arriva dopo il trionfo al Festival di Sanremo con “Per sempre sì” e il passaggio all’Eurovision Song Contest. Le due puntate sono state registrate al Centro di Produzione Rai di Napoli, e il titolo dello show riprende quello di un brano del 2016 nato dalla collaborazione con Renato Zero e Maurizio Fabrizio. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 27 novembre alle 21:30 su Rai 1. Negli stessi giorni escono anche l’autobiografia “Per sempre Sal”, in libreria dal 24 novembre, e l’album di Natale, in uscita il 27 novembre.

Il parterre della prima puntata

Con Sal Da Vinci ci sono Renato Zero, Massimo Ranieri, Gianna Nannini, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Tony Pitony, Rocco Papaleo ed Enrico Brignano, con la partecipazione di Valerio Lundini ed Ernesto Lama. Le esibizioni, tra i classici della tradizione napoletana e i grandi successi della musica italiana reinterpretati in duetti inediti, sono sostenute da un’orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino e da un corpo di ballo. Il racconto alterna momenti di comicità, incursioni di campioni dello sport ed energia dei nuovi talenti della televisione e della musica, in un intreccio che unisce generazioni e linguaggi diversi.

Una vetrina per la canzone napoletana

L’operazione ha anche una finalità culturale: rientra tra le iniziative che sostengono il riconoscimento della canzone napoletana classica come patrimonio immateriale dell’UNESCO e tra i progetti di internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Per questa ragione il programma si può seguire anche in Eurovisione e su San Marino RTV, al canale 550.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI