Apple TV+ ha diffuso le prime immagini della nuova stagione di Presunto innocente, l’antologia firmata da David E. Kelley e J.J. Abrams. Il secondo capitolo, composto da otto episodi, arriverà sulla piattaforma il 19 febbraio 2027 con una vicenda giudiziaria inedita e un conflitto di famiglia che finisce in aula.

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La data d’uscita e il calendario

Il debutto è fissato per venerdì 19 febbraio 2027, con i primi due episodi disponibili insieme. Gli altri usciranno uno alla volta, sempre di venerdì, fino al finale del 2 aprile: quasi due mesi per dipanare l’indagine, come si conviene a un giallo processuale. Il lancio è previsto in tutto il mondo sulla piattaforma.

Il ritorno della serie dipende dal primo capitolo. Questo era uscito nel giugno 2024 con Jake Gyllenhaal nei panni del procuratore Rusty Sabich e aveva raccolto diverse candidature agli Emmy. Apple TV+ ha poi trasformato il titolo in un’antologia, in cui ogni stagione mette in scena personaggi e storie nuove. Gyllenhaal continua comunque a seguire il progetto da dietro le quinte come produttore esecutivo.

La nuova indagine e il matrimonio in bilico

Al centro di questa stagione c’è Lelia Reynolds, avvocata penalista in ascesa interpretata da Rachel Brosnahan. Lelia si trova a battersi in tribunale contro il marito, un procuratore distrettuale a cui presta il volto Matthew Rhys, premiato di recente con due Emmy per Widow’s Bay e The Beast in Me. Il caso di omicidio su cui si scontrano mette a rischio le loro carriere e la tenuta del matrimonio, e intreccia il mistero giudiziario con le tensioni private.

La storia nasce da Dissection of a Murder, romanzo d’esordio di Jo Murray, avvocata ancora in attività. Il libro è uscito a maggio 2026 ed è diventato in fretta un bestseller nel Regno Unito. I diritti televisivi erano stati acquistati prima che arrivasse in libreria, e Murray partecipa alla lavorazione come co-executive producer.

Accanto ai due protagonisti recitano Courtney B. Vance, Fiona Shaw, Jack Reynor e Lesley-Ann Brandt, mentre Judith Light compare come guest star. Brosnahan figura anche tra gli executive producer.

Le prime immagini

Il filmato diffuso dura una cinquantina di secondi e si svolge interamente in un’aula di tribunale. Brosnahan, Rhys, Courtney B. Vance e Fiona Shaw vengono ripresi mentre rispondono alla stessa domanda, quella sul giuramento di dire la verità, e alla fine è Jack Reynor a pronunciare un «I do».

Alla guida creativa resta Kelley, di nuovo showrunner e produttore esecutivo con la David E. Kelley Productions. Abrams compare tra gli executive producer con Bad Robot Productions, insieme a Matthew Tinker, Rachel Rusch Rich, Dee Johnson e Dustin Thomason.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI