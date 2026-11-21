Quattro nuovi nomi entrano nel cast di Upgraded 2: Andrea Arcangeli, Alessandro Preziosi, Tanner Zagarino e Christopher McDonald reciteranno nel sequel diretto da Becca Gleason, prodotto da Gulfstream Pictures e Honor Role. Le riprese sono in corso in Italia.

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Preziosi e Arcangeli, due italiani nel sequel

Per il pubblico italiano la notizia più interessante riguarda i due attori di casa nostra. Andrea Arcangeli arriva al progetto dopo una carriera costruita tra cinema e televisione: lo abbiamo visto in Trust diretto da Danny Boyle, in The First Omen, in The Saints prodotto da Martin Scorsese, in Casi el paraíso di Edgar San Juan e nel biopic Netflix dedicato a Baggio. Tra i lavori più recenti ci sono Prima di noi, Deep Blue – L’ora più bella e la serie 500 Battiti per HBO Max.

Alessandro Preziosi ha alle spalle un’esperienza soprattutto teatrale, con l’Orestea di Eschilo (in Coefore e Agamennone), il Re Lear e l’Amleto, oltre alle produzioni in cui è stato regista e interprete, dal Cyrano de Bergerac a Van Gogh: l’odore assordante del bianco. In televisione è stato protagonista di Elisa di Rivombrosa e ha preso parte a Sant’Agostino, Edda Ciano e il comunista, alla saga dei Medici e a Sandokan.

Gli altri innesti e i ritorni

Con loro arrivano anche due volti molto noti al pubblico americano. Tanner Zagarino sarà presto protagonista di The Land, il nuovo drama di Hulu ideato e scritto da Dan Fogelman che debutta il 15 febbraio, ma la sua popolarità è legata soprattutto alla terza e ultima stagione di The Summer I Turned Pretty. Tra gli altri suoi crediti televisivi ci sono Shrinking e 9-1-1: Lone Star, mentre sul fronte cinematografico ha lavorato in Aftermath e in The Real Bros of Simi Valley: The Movie.

Christopher McDonald ha interpretato Marty nella serie Hacks di HBO Max, ruolo che gli è valso due candidature agli Emmy come miglior attore ospite in una serie comedy, nel 2022 e nel 2026. Sempre per Netflix ha ripreso i panni di Shooter McGavin in Happy Gilmore 2 accanto ad Adam Sandler, e nella sua filmografia figurano titoli come Thelma & Louise, Quiz Show, Requiem for a Dream, The Iron Giant e Broken Flowers.

I quattro raggiungono chi aveva già aderito al progetto, a partire da Camila Mendes, che oltre a recitare figura tra i produttori, e poi da Leslie Bibb e Marisa Tomei.

Come procede la lavorazione

I dettagli della trama restano per ora riservati, mentre i diritti di distribuzione mondiale del film sono in mano ad Amazon MGM Studios. Alla sceneggiatura tornano Luke Roberts e Justin Matthews, gli stessi autori del primo capitolo. La produzione riunisce Mike Karz e Bill Bindley per Gulfstream Pictures, la stessa Mendes con Rachel Matthews per Honor Role, Lena Roklin per Luber Roklin Entertainment e Piers Tempest per Tempo Production.

Nel primo Upgraded Ana, il personaggio affidato a Mendes, è un’aspirante stagista nel mondo dell’arte che viene portata dalla sua capa Claire (Tomei), brillante e al tempo stesso intimidatoria, a un viaggio di lavoro last minute a Londra; sul volo conosce William (Archie Renaux), bello e benestante. Tra Londra e New York la rom-com racconta le difficoltà di tenere insieme lavoro, sentimenti e il desiderio di seguire i propri sogni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI