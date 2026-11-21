Guendalina Tavassi ha battuto la testa mentre era in cucina con i coinquilini del Grande Fratello Vip e l’hanno accompagnata in ospedale per gli accertamenti. Nella notte è tornata nella Casa e ha raccontato ai compagni lo spavento, insieme alle rassicurazioni dei medici.

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Il rientro nella casa dopo i controlli

La caduta è avvenuta durante un momento di gioco. Dopo il colpo l’influencer romana ha accusato dolori intensi alla nuca, e la produzione ha quindi ritenuto necessari esami e una tac. Durante la permanenza in ospedale la madre Emanuela Fuin ha tenuto aggiornati i fan sulle sue condizioni.

Guendy sta bene, sono stati fatti tutti gli accertamenti, esami e tac, e sta ritornando nella casa del GF. Grazie a tutti per i messaggi e l’interessamento!

Con una storia Instagram ha cercato di tranquillizzare tutti anche il fidanzato Federico Perna, che ha spiegato come la situazione fosse sotto controllo e la ragazza in mani sicure.

Ragazzi, Cuore sta bene, sta facendo degli accertamenti. La situazione è assolutamente sotto controllo, ha preso sicuramente una bella botta, ma è forte. Vi aggiorno io che sono in contatto con la produzione.

Tornata nella Casa in piena notte, Tavassi ha riferito agli amici che i medici le hanno assicurato che non c’è nulla di grave e che il colpo non ha lasciato strascichi, anche se i dolori restano.

Lo spavento raccontato ai coinquilini

Per qualche istante, però, la concorrente ha temuto di morire. Sorridendo, davanti agli altri sette coinquilini, ha provato a descrivere cosa ha sentito subito dopo la botta.

Non mi fa male solo dietro, ma anche di lato. Subito dopo la botta ho sentito delle sensazioni al cervello che non vi so spiegare. Avevo le braccia, le mani informicolite, non le sentivo più, non stavo in piedi. Mi sono detta, “questo è morire, ecco cosa si prova a morire”. Me la sono vista brutta. Stavo per svenire, ma talmente ho il controllo di tutto che non sono svenuta.

Ha aggiunto che il colpo è stato così violento da sembrare una scossa capace di attraversarle tutta la parte superiore del corpo, e che in quei secondi ha pensato ai suoi figli davanti alla televisione. Andreas Muller e Giulia Provvedi hanno cercato di alleggerire il momento con qualche battuta, per strapparle un sorriso.

Sulla breve permanenza in ospedale, Tavassi ha ricordato la cortesia di medici e infermieri e un incontro curioso.

C’erano gli infermieri che ridevano, c’era una signora che avrà avuto 100 anni, loro le chiedevano quanti anni avesse e lei diceva 40. Faceva come me che dico di averne 30. Che carina la vecchietta.

Alessandro Roncaccia, ascoltandola, ha detto di aver sentito il tonfo e di essersi allarmato non poco per la coinquilina.

Come è avvenuta la caduta

La dinamica l’ha ricostruita Giulia Provvedi: sul pavimento c’era dell’acqua e lei era scalza, così quando l’amica le si è lanciata addosso per un abbraccio è scivolata. Entrambe hanno perso l’equilibrio e Tavassi è finita all’indietro, sbattendo la testa a terra.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI