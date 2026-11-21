Domenica 22 novembre 2026, in prime time su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di Racconto di una Notte: Asaf teme che il nipote Mahir scopra il suo ruolo nella morte di Mehmet, mentre alla villa Afet prepara una trappola pericolosissima per Canfeza.

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Il video di Mehmet e le indagini di Mahir

Ad Asaf fa paura soprattutto l’idea che Mahir risalga al ruolo che ha avuto nella morte di Mehmet. Le minacce continuano: qualcuno gli fa sapere che a casa del nipote è stata recapitata la cassetta con il filmato di Mehmet. Da quel momento l’anziano teme che la verità venga a galla e si domanda come fermare le ricerche di Mahir.

Mahir intanto viene avvertito che qualcuno è entrato nel suo appartamento. Corre a controllare e vede che non manca nulla di valore, un dettaglio che lo insospettisce non poco; poco dopo trova la chiavetta con il video di Mehmet. Nel frattempo mette alle strette Cüneyt Lokman, deciso a scoprire chi sia davvero. Ad Asaf, invece, il passato bussa di nuovo alla porta: lo chiama una vecchia conoscenza con la quale aveva promesso di chiudere per sempre e che ora lo obbliga a un incontro ravvicinato.

Canfeza incinta, la casa dei nonni e le nozze in arrivo

Per Mahir arriva anche una notizia bellissima: Canfeza gli annuncia di aspettare un bambino e gli riserva una sorpresa speciale. Poi si passa alla casa: Mahir comunica a Canfeza, e in seguito al resto della famiglia, di aver intestato a lei l’abitazione dei nonni, un gesto d’amore perché nessuno possa più cacciarla via. Ad Afet la decisione non va giù e si sfoga con Sureyya, che però prende le difese della nuora.

In ospedale Salih esce dalla terapia intensiva, ma per precauzione deve restare ricoverato ancora qualche giorno. Quando Sare va a trovarlo, lui si mostra molto freddo e le lascia capire che non intende perdonarla. I preparativi delle nozze di Ferman ed Efsane scaldano l’atmosfera: Ferman organizza per il suo addio al celibato una festa con Mahir, Salih e Kursat, ma l’entusiasmo è soltanto suo e le cose degenerano quando in casa arrivano le ballerine ingaggiate per intrattenerli. Anche Efsane festeggia l’addio al nubilato: Canfeza, Gulizar e Sureyya la raggiungono nello stesso ristorante dove si trovano Sare e Handan, che ne approfittano per scattare a Canfeza foto all’apparenza compromettenti mentre conversa con un vecchio amico.

La trappola di Afet e il presentimento di Ezra

Il giorno del matrimonio di Ferman ed Efsane, Canfeza resta a casa per la nausea. Origliando un discorso tra Afet e Fatma, viene a conoscenza di una verità sconvolgente sulla morte di Sevde: scopre, in sostanza, che a ucciderla è stata Afet.

Nella villa l’atmosfera si fa incandescente. Afet, terrorizzata all’idea di finire in prigione dopo che la nuora ha sentito quelle parole, la cerca ovunque. La trova svenuta a terra e ha un’idea folle: per liberarsi di lei apre il gas di una lampada e la chiude dentro. Subito dopo, assalita dai sensi di colpa, torna indietro per salvarla, ma la situazione degenera in fretta.

Mentre le nozze di Ferman ed Efsane vanno avanti senza Mahir, Ezra ha un brutto presentimento: convince Kursat a telefonare a Mahir e a precipitarsi a controllare come stia Canfeza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI