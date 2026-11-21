La quarta e ultima stagione di Yellowjackets, uscita su Paramount+ venerdì 20 novembre, amplia il racconto delle origini di Shauna Shipman con un volto nuovo: Gabrielle Miller interpreta sua madre. Stando a quanto racconta Melanie Lynskey, questo ingresso aiuta a leggere meglio alcune scelte della protagonista rimaste a lungo poco spiegate.

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Una madre che entra in scena nell’episodio 1

Gabrielle Miller debutta nella prima puntata del nuovo ciclo, quella in cui le ragazze ritrovano i genitori dopo il salvataggio. La signora Shipman compare per pochi minuti, ma il suo sguardo è soprattutto quello di chi è sollevata nel constatare che la figlia è ancora viva. Nella puntata emerge anche un dettaglio pesante: dagli esami medici risulta che Shauna ha partorito da poco, cosa che lei nega. La madre la sorprende a parlare con un ginecologo e sembra capire cosa sia accaduto. Della madre di Natalie, per contrasto, non c’è traccia.

La quarta stagione introduce così una terza linea temporale, quella successiva al ritrovamento, che corre accanto agli ultimi giorni trascorsi nella natura selvaggia e alla vita delle protagoniste adulte. Shauna adolescente, interpretata da Sophie Nélisse, torna quindi a vivere con la madre, e il ritorno alla civiltà diventa a tutti gli effetti materia narrativa.

Perché Shauna non lascia mai Wiskayok

In una conferenza stampa dedicata alla quarta stagione, Lynskey ha descritto il legame tra Shauna e sua madre come una relazione sfaccettata, in grado di illuminare le motivazioni della protagonista adulta. Fin dall’inizio della serie si conosce una decisione, insieme al matrimonio precoce con Jeff: la rinuncia alla Brown University e alla possibilità di costruirsi una vita lontano dalla città natale. La nuova stagione sembra darne una spiegazione psicologica, e non pratica.

Tornare a casa, sposare Jeff e restare accanto a chi la conosceva prima della tragedia potrebbe essere stato il tentativo di recuperare un’identità precedente al trauma. Per Shauna presentarsi a persone nuove era diventato doloroso, mentre appoggiarsi a un rapporto già esistente appariva la via più semplice per ritrovare una versione di sé che credeva perduta. Questa lettura pesa anche sul modo in cui, da adulta, fatica a costruire legami autentici con Jeff e con Callie.

Le questioni ancora aperte

La vita familiare di Shauna da ragazza era rimasta quasi inesplorata: l’unico elemento noto era il divorzio dei genitori, e il resto era stato lasciato all’immaginazione di chi segue la serie. Dopo il primo episodio non è ancora chiaro se anche il padre comparirà nella linea temporale adolescenziale, né se i suoi genitori entreranno nella narrazione ambientata nel presente, dato che il loro destino non è stato affrontato nelle prime tre stagioni.

L’attenzione alle famiglie delle sopravvissute potrebbe diventare uno degli elementi portanti del capitolo conclusivo. Dopo quasi due anni lontane dalla civiltà, il rientro è un’ulteriore prova: le ragazze devono confrontarsi con un mondo che le considera sopravvissute, mentre dentro portano qualcosa che nessuno può davvero comprendere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI