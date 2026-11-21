Paolo Belli torna a Ballando con le stelle. Nell’ottava puntata, quella di sabato 21 novembre, lo showman è ospite speciale nello spazio del ‘Ballerino per una notte’ e presenta il suo nuovo brano, ‘Come se non ci fosse un domani’, insieme ad Anastasia Kuzmina.

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Il ritorno in pista accanto ad Anastasia Kuzmina

Il rientro è stato annunciato da Milly Carlucci con un messaggio sui social. Per Belli, del resto, il palco di Ballando è familiare da oltre vent’anni: musicista e conduttore del programma, nel 2025 aveva lasciato quel ruolo per gareggiare come concorrente, sempre in coppia con Kuzmina, amica ed ex maestra di ballo. Quest’anno il suo posto era rimasto vuoto, perché a settembre la Rai aveva fatto sapere che non avrebbe partecipato in video all’edizione 2026, continuando però a collaborare dietro le quinte. Secondo le anticipazioni, i maestri hanno preparato per lui una coreografia corale, pensata per riabbracciarlo in prima serata.

Gli auguri sono arrivati anche da Carolyn Smith, presidente della giuria, con un messaggio di ringraziamento per l’allegria regalata in tutti questi anni. Non è noto, invece, se Belli resterà nel programma.

Il nuovo brano

‘Come se non ci fosse un domani’ esce il giorno prima della puntata. È una ballad scritta da Mario Incudine, pubblicata da Cinico Disincanto/Artist First e arrangiata e prodotta da Pino Iodice e Gabriele Cannarozzo.

Il ritorno dopo il periodo difficile

Quella di sabato è anche la prima diretta televisiva per Belli dopo mesi complessi. Il 13 luglio, in provincia di Reggio Emilia, era rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua bicicletta: nello scontro aveva perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni, un pedone. Il cantante è stato il primo a soccorrerlo, prima dell’arrivo delle ambulanze e dell’elisoccorso; l’uomo è poi deceduto a causa delle gravi conseguenze riportate nell’impatto. Belli, a sua volta, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla per accertamenti sui lievi traumi e per lo stato di shock.

Da lì la decisione di non comparire in diretta, resa nota dalla stessa Carlucci, che ha affidato il suo posto in sala delle stelle a Simone Di Paquale. Poi il silenzio e la voglia di ricominciare.

“Dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare a fare il mio lavoro”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI