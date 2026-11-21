Da lunedì 23 novembre la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli sarà su Sky e in streaming su NOW, con Salvatore Esposito di nuovo nei panni dell’ispettore Vincenzo Palmieri. Sono tre nuovi episodi da 90 minuti, uno alla settimana, per un poliziesco che mescola indagini, questioni di famiglia e momenti di leggerezza.

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La caccia a Iodice e i nodi della squadra

Palmieri riprende il servizio dopo la ferita rimediata nello scontro con il clan di Edoardo Iodice, il boss interpretato da Luigi Iacuzio, che continua a sfuggire alla giustizia e ha sulla coscienza la morte di Filomena. L’ispettore è scampato a un attentato e ora deve affrontare nuove indagini e scoperte dolorose sulla storia della sua famiglia, che lo costringono a guardare in faccia i propri demoni.

Al suo fianco resta la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), che porta il peso del primo omicidio commesso e il dubbio che il vicequestore Enrico Ruotolo (Massimiliano Rossi) l’abbia tradita. Il rapporto con questa figura enigmatica diventa uno dei perni della stagione: Vincenzo e Sonia si trovano vicini nella ricerca della verità, ma sui metodi le distanze restano. Lei arriverà persino a mutuare le tecniche poco ortodosse del collega, muovendosi alle sue spalle.

A movimentare la squadra c’è anche Michele Noviello (Fabio Balsamo), che ha rotto il fidanzamento poco prima del matrimonio, è rimasto senza casa e ora si installa da Vincenzo. Ne nasce una convivenza improbabile, destinata a portare leggerezza tra un’indagine e l’altra, mentre il poliziotto cerca di districarsi nella storia con Cecile.

Tre film da 90 minuti, più crudi e vicini alla cronaca

La stagione consiste in tre film da 90 minuti, tutti diretti da Alessio Maria Federici. Il nuovo capitolo è prodotto da Sky Studios, Wildside e Titanus Production, creato da Peppe Fiore e firmato dallo stesso Fiore con Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. Tra gli autori del soggetto compaiono anche Salvatore Esposito e Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer. Per il protagonista è un ritorno che rimette in primo piano il confronto con Genny Savastano, il ruolo di Gomorra che lo ha reso celebre.

Rispetto al primo ciclo il tono si fa più duro: Esposito ha definito questa stagione “molto più matura” e ha anticipato scene action molto intense. Il regista racconta il lavoro fatto per alzare il tiro, anche rispetto al timore di toccare un caposaldo del cinema italiano.

Gli sceneggiatori hanno cercato di far maturare la serie. Si è scelto di fare tutto quanto un pochino più crudo.

L’ideatore Peppe Fiore insiste sui temi di stretta attualità: il sovraffollamento turistico a Napoli, il diritto alla casa, l’aumento degli affitti, le nuove disuguaglianze. La città, spiega, è diventata un laboratorio di contraddizioni e conflitti, ma anche di esperienze di comunità, e il racconto dei casi resta ancorato alla cronaca.

A me piace dire che Piedone è una serie che parla di comunità, di solidarietà nel senso più complesso e multiforme del termine.

La vena comica è affidata soprattutto a Noviello. Balsamo racconta che il suo personaggio non ci teneva a fare il poliziotto ma, grazie a Palmieri, ha ritrovato la voglia di essere se stesso: nella seconda stagione lo si nota anche da una barba più marcata, segno del tentativo di emulare il capo, con le dovute distanze. Tra indagini, omicidi e assassini, ci sarà spazio per la vita privata e per una coppia inedita con l’ispettore. D’Amico parla invece di un trio che scherza ma che al momento del ciak si guarda negli occhi con una confidenza tale da lasciare spazio a qualche improvvisazione.

Dove e quando vederla

L’appuntamento è su Sky Cinema Uno alle 21:15 di lunedì 23 novembre, con un episodio a settimana; in streaming la serie è disponibile su NOW. Chi ha un abbonamento Sky può recuperarla on demand anche in 4K, a patto di avere Sky Q via satellite o Sky Glass, il pacchetto Sky Cinema e l’opzione Sky HD 4K o Sky Ultra HD attiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI