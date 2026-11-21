Una nuova settimana attende Il Paradiso delle Signore, in onda dal 23 al 27 novembre 2026 su Rai1 alle 16:00 e in streaming su RaiPlay. Al centro delle puntate ci sono la gelosia di Lia e i progetti di Odile.

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La gelosia di Lia

Nelle puntate in arrivo Lia si lascia travolgere dalla gelosia per il legame sempre più stretto tra Matteo e Odile e moltiplica i gesti per farsi notare dal contabile del grande magazzino. Il suo obiettivo va oltre la foto del calendario: per questo si presenta con un trucco molto audace. Intanto è la stessa Odile a interrogarsi sull’intesa tra i due.

I progetti di Odile fra la GMM e la beneficenza

Dopo aver scelto di puntare sul prêt à porter, Odile intende allargare l’offerta della GMM con una linea di accessori. Insieme a Matteo prepara poi una festa in vista della serata di beneficenza dedicata alla casa-famiglia. A Irene viene in mente un modo per coinvolgere Johnny e, con Lia, convince una terza Venere a entrare nel coretto che gli è dedicato. Matteo, dal canto suo, aiuta il padre della Mandalà a risolvere un problema e proprio per questo arriva tardi all’appuntamento benefico.

Le altre storie della settimana

I Guarnieri-Sant’Erasmo salutano la piccola Margherita, in partenza per Parigi. Per Riccardo è un dolore, aggravato dalla fine della relazione con Nicoletta, anche se la famiglia gli resta vicina. Al grande magazzino torna Valeria, attesa dal lancio della nuova collezione di intimo: la GMM le offre un posto tramite Iacopo, Roberto le propone un’alternativa e la sua decisione è attesa per venerdì 27 novembre, senza lasciare indifferente Iacopo. Diana ottiene l’approvazione inattesa di Rebecca dopo essersi ribellata alla madre, ma Carla scopre che la figlia rischia di essere espulsa dall’università dopo aver insultato il rettore: giovedì 26 novembre le due arrivano a uno scontro durissimo. Delia e Botteri, invece, escono confusi dal confronto con i genitori di lei sul tema dei figli. Venerdì 27 novembre una lettera getta scompiglio a Villa Guarnieri.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI