La lavorazione della seconda stagione de La Preside si avvicina alla fine. Le riprese, cominciate a fine settembre, si concluderanno il 18 dicembre 2026, mentre la messa in onda su Rai 1 è attesa nel 2027. Luisa Ranieri torna nel ruolo della protagonista.

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Dodici settimane di riprese tra Roma e Napoli

Il set della miniserie diretta da Luca Miniero è aperto da fine settembre e chiuderà dopo dodici settimane di lavorazione. La troupe lascerà il set il 18 dicembre 2026. La produzione è di BibiFilm insieme a Zocotoco, la casa fondata da Ranieri con Luca Zingaretti, e si divide tra due regioni: Lazio e Campania.

Sono previste trenta giornate di riprese a Roma e dodici a Napoli, con una squadra di settantasei persone al lavoro. Questo doppio scenario conferma l’intenzione di alzare l’asticella rispetto al primo capitolo.

La scuola di Caivano, tra commedia e inclusione

La serie tiene insieme il sorriso e i temi scomodi. Al centro c’è il mondo scolastico della provincia di Napoli e, più precisamente, l’esperienza di Eugenia Canfora, la preside di Caivano che da anni combatte l’abbandono dei banchi e lavora per l’inclusione sociale in contesti complessi.

Ranieri interpreta Eugenia Liguori, la dirigente che prova a sottrarre i ragazzi del quartiere alla dispersione e alla criminalità. La fiction ne riprende l’impegno quotidiano senza ricostruire la biografia di Canfora. Il registro resta quello della commedia, capace di strappare un sorriso senza rinunciare alla riflessione.

Il ritorno su Rai 1 nel 2027

Il primo capitolo ha superato ogni aspettativa: ogni puntata ha viaggiato oltre il 25% di share, con quasi cinque milioni di spettatori all’esordio. Questi numeri hanno convinto Raiuno a confermare la squadra e a dare il via libera al sequel, in una logica da servizio pubblico.

Se anche questa stagione incontrerà il favore del pubblico, il racconto di Eugenia Liguori potrà proseguire con nuove vicende personali e professionali. Il prodotto finito arriverà nel 2027, anno indicato per la possibile trasmissione su Rai 1. La data precisa non è ancora stata annunciata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI