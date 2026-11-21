Glee torna, e questa volta la memoria avrà un posto centrale. Il co-creatore Ian Brennan ha raccontato che il reboot in arrivo su Disney+ non lascerà fuori il dolore per le morti che hanno segnato il cast originale, da Cory Monteith a Naya Rivera fino a Mark Salling.

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Le assenze che il reboot vuole raccontare

Il progetto è ancora in cantiere e molte scelte restano aperte. Brennan ha spiegato però che la tristezza per quelle perdite non verrà accantonata e entrerà nella storia che vuole raccontare.

“Stiamo ancora cercando di capire molti aspetti. Ma la tristezza e il dolore per queste perdite faranno parte della storia”

Il primo nome è quello di Cory Monteith, che sullo schermo era Finn Hudson. Morì nel luglio 2013, a 31 anni, per un’intossicazione da sostanze multiple. La perdita colpì colleghi e fan e spinse la produzione a dedicargli un episodio intero, The Quarterback, nella quinta stagione, tra i momenti più commoventi dell’intera serie.

Poi c’è Naya Rivera, cioè Santana Lopez. Morì nel luglio 2020, a 33 anni, annegata nel lago Piru, in California, mentre cercava di salvare il figlio di quattro anni durante un’uscita in barca. Il suo personaggio era entrato nel cuore di molti anche per come la serie aveva scelto di raccontarne la storia personale e sentimentale.

A completare il quadro c’è Mark Salling, interprete di Noah Puckerman, la cui vicenda personale fu segnata da uno scandalo giudiziario: nel 2017 si dichiarò colpevole per detenzione di materiale pedopornografico, ammettendo di avere migliaia di immagini di minori. Il 30 gennaio 2018, a 35 anni, fu ritrovato senza vita in California, e in seguito la morte fu classificata come suicidio.

Dai dubbi all’entusiasmo

L’inizio fu più freddo. Brennan ha raccontato di aver guardato al ritorno dello show con parecchia diffidenza, chiedendosi più volte se avesse davvero senso rimetterlo in piedi.

“All’inizio non ne ero particolarmente entusiasta. Ogni volta che se ne parlava, mi chiedevo: perché rifarlo?”

Poi qualcosa è cambiato: nell’ultimo semestre circa la sua posizione si è ribaltata e oggi si dice davvero entusiasta, convinto che sia il momento giusto e che il risultato sarà molto divertente. Per lui Glee resta comunque un fenomeno troppo grande perché si possa lasciarlo in un cassetto. Intanto lo sviluppo prosegue: a settembre Ryan Murphy ha fatto sapere di aver completato la prima sceneggiatura insieme a Brad Falchuk e allo stesso Brennan, mentre una data per l’avvio delle riprese non c’è ancora. Disney+ e Hulu hanno dato alla serie un ordine completo.

Resta da sistemare anche la parte musicale: sul repertorio dei Journey, ha ammesso, non è stato fatto abbastanza, e ci sono ancora molti successi da pescare per la colonna sonora.

Chi rivedremo nei vecchi ruoli

Sul cast cominciano ad arrivare le prime indicazioni. Lea Michele tornerà a vestire i panni di Rachel Berry, Heather Morris dovrebbe riprendere quelli di Brittany S. Pierce e Chord Overstreet è dato per confermato nel ruolo di Sam Evans.

Chris Colfer, che per anni è stato Kurt Hummel, ha raccontato a inizio novembre di essere in trattative per un rientro: quello che ha sentito finora gli sembra molto divertente e l’idea gli piace. Ha parlato anche del peso emotivo di tornare in uno show segnato dalle morti di Monteith e Rivera, dopo aver detto in passato che farlo senza Rivera sarebbe stato difficile.

Alcuni non hanno ancora sciolto le riserve: Matthew Morrison non risulta in trattative, ma ha fatto sapere di sperare di poter partecipare in qualche modo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI