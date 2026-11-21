Per la nuova stagione di Belve Francesca Fagnani ha detto no a due ospiti molto attesi: Beppe Grillo e il generale Roberto Vannacci. La conduttrice ha raccontato come sono saltate entrambe le trattative e ha ribadito un principio semplice: chi si siede davanti a lei non decide in anticipo quali domande riceverà.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le telefonate che hanno fatto saltare Beppe Grillo

Con il fondatore del Movimento 5 Stelle l’intesa sembrava già raggiunta e la presenza era stata definita. Poi, però, sarebbero iniziate le chiamate con paletti e condizioni sulle domande da rivolgergli. Fagnani non ha accettato e l’intervista non si è fatta. La sua posizione è netta, e la affida a una battuta:

Con Beppe Grillo era tutto deciso, poi sono cominciate ad arrivare le telefonate. I caveat, i paletti. Ma non è che puoi decidere tu le domande amico mio. E no!

Grillo entra così in una casistica che accompagna il programma da anni, quella delle interviste registrate e mai trasmesse, per volontà dell’ospite o della stessa conduttrice. Tra i precedenti più noti c’è Elettra Lamborghini, che avrebbe bloccato la messa in onda perché insoddisfatta di come era apparsa. Ci sono poi Simone Susinna e Anna Pettinelli, le cui conversazioni sarebbero state accantonate perché giudicate troppo mosce, e ancora Federica Brignone e Laura Morante.

Il no a Roberto Vannacci

Il generale si era invece fatto avanti per tempo, con una proposta arrivata tramite il suo portavoce. In quel momento Vannacci era in piena campagna promozionale e la conduttrice ha preferito non offrirgli la vetrina. Tiene a precisare che la sua non è una linea che esclude i personaggi scomodi o divisivi: la scelta riguarda il non trasformare lo studio in uno strumento di promozione.

In passato mi è stato proposto dal suo portavoce. Non me la sono sentita. A me non piace togliere la parola a nessuno. Però quando mi è stato proposto era in una fase di campagna promozionale e non volevo che Belve fosse utilizzato come uno strumento, né da lui né da nessuno. Mi interessano gli irregolari, mi interessano i divisivi, ma non mi piace l’idea di prestare il fianco ai loro interessi.

Quando parte la nuova stagione

L’ottava edizione di Belve debutta martedì 24 novembre alle 21:20 su Rai 2, con tre puntate in prima serata. Sul celebre sgabello, per cominciare, si alterneranno Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Il resto della lista resta per ora coperto, come da tradizione del programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI