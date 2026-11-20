Netflix ha ordinato la seconda stagione di Tokyo Swindlers, il thriller crime giapponese che nel 2024 ha trasformato il mercato immobiliare di lusso di Tokyo in uno dei maggiori successi locali della piattaforma. Il debutto globale è previsto per il 2027.

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Il ritorno del cast e della regia

Go Ayano ed Etsushi Toyokawa riprenderanno i panni di Takumi Tsujimoto e Harrison Yamanaka, i due protagonisti della prima stagione. Alla sceneggiatura e alla regia torna Hitoshi One, affiancato da Kohei Ninomiya, che aveva già diretto episodi del drama Elpis e che stavolta scrive e dirige insieme a lui. Netflix firma la produzione, con gli studi Office Crescendo e Geek Pictures.

Il nuovo ciclo di episodi si basa su Jimenshitachi Cluster, il romanzo di Ko Shinjo che non è ancora arrivato in libreria. Per ora la trama non è stata resa nota. Il primo capitolo della serie era invece tratto da un altro romanzo dello stesso autore e segue Takumi, un negoziatore che entra nella banda di truffatori immobiliari guidata da Harrison. Il colpo più ambizioso del gruppo riguarda un immobile da 10 miliardi di yen (circa 57 milioni di euro): i truffatori si muovono tra sviluppatori e indagini di polizia, mentre emergono il passato tormentato di Takumi e i metodi senza scrupoli del suo capo.

I numeri della prima stagione

La serie è andata in streaming il 25 luglio 2024 ed è rimasta in testa alla classifica settimanale giapponese per sei settimane consecutive, un primato da quando la piattaforma ha iniziato a pubblicare le classifiche. In totale ha resistito nella top 10 nazionale per 22 settimane e per cinque settimane consecutive è comparsa nella classifica globale delle serie non in inglese, entrando nella top 10 di 15 Paesi. Il successo ha travalicato lo schermo: dialoghi e personaggi sono diventati meme sui social, e sono arrivati anche diversi riconoscimenti, tra cui i premi agli AMD Award. Insieme all’annuncio è stato diffuso un first look che mostra una stanza in penombra, simile a quella di Harrison, con al centro una mappa della città circondata da mazzette di banconote.

Le parole di One, Shinjo e Toyokawa

Il regista ha raccontato che la richiesta è arrivata quasi subito, senza margini di trattativa.

Subito dopo l’inizio dello streaming, Netflix è venuto da me e mi ha detto: «Facciamo la seconda stagione!». Ero terrorizzato, pensavo: «Non c’è modo di superare qualcosa di così bello…». Ma mentre lavoravo ai copioni ho iniziato a pensare: «Aspetta… non è forse persino meglio della prima?». E questo si è trasformato lentamente in convinzione.

Shinjo ha lasciato intendere che i truffatori tornati in scena cercheranno un bersaglio ancora più impegnativo.

Il desiderio umano non conosce limiti. Cercando qualcosa che vada oltre il denaro, punteranno a una truffa ancora più grande e ancora più difficile.

Toyokawa, dal canto suo, ha descritto con ironia il ritorno nei panni del suo personaggio.

Sono stato riunito con un uomo terrificante. Distrugge la mia coscienza, il mio senso del decoro sociale, il mio amore per la famiglia. Distrugge la mia vita, la mia stessa umanità. Prego che le riprese finiscano prima che mi consumi. Immaginatelo: Harrison Yamanaka è sempre lì nello specchio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI