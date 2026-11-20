Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 19 novembre 2026 su Canale 5, lo studio si è diviso in due: da una parte Tina Cipollari, dall’altra Alessandra Mussolini. Quella che sembrava una discussione sul ritorno di un cavaliere è diventata un litigio vero, proseguito anche dietro le quinte, con la Cipollari convinta che la collega la stia imitando.

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Lo scontro in studio

Il pretesto è il rientro di Mario Lenti, il cavaliere che nella stagione precedente aveva corteggiato Gemma Galgani. Dopo l’annuncio di Maria De Filippi e il colloquio tra l’uomo e la dama torinese, Tina Cipollari gela la Galgani sostenendo che il cavaliere non è lì per lei. Alessandra Mussolini si schiera dalla parte della dama e la collega perde la pazienza.

Oh, senti tu, ogni volta che parlo di lei, tu ci devi mettere il becco, mi sono stufata. Che cavolo! Ogni volta che parlo su Gemma tu mi fermi e mi dici che ho torto

In realtà la frattura tra le due si trascina da tempo, e lo conferma la stessa Cipollari, che grida alla Mussolini: “Sono giorni che covo, ora mi sono stufata”. Alessandra risponde spiegando perché continua a difendere la Galgani: “Magari le piace questo Mario e tu non puoi attaccarla di continuo. Non è che quello che dici tu è legge. A me non me ne frega niente di quello che dici”.

Cerca di imporsi ricordando di conoscere Gemma da oltre 16 anni e di sapere tutto del suo passato, ma la collega non cambia idea: “Ma a me cosa importa?! Io dico quello che penso. Oppure non si deve parlare e deve parlare solo lei? Io la difendo perché può avere la sua sensibilità. Se le piace un uomo a te cosa ti importa?”.

A quel punto Tina si alza e punta verso l’uscita dello studio. Quando vede che anche Alessandra si muove nella stessa direzione, sbotta: “Adesso anche su questo mi copia! Questo è troppo”.

La lite non si ferma dietro le quinte

Mentre la Cipollari abbandona lo studio, Maria De Filippi tenta di riportare la calma complimentandosi con lei per lo spot di Uni Euro, ma si sente rispondere: “Ma che mi frega?!”. La tensione si sposta poi nel backstage, dove Tina ritrova la collega proprio quando sperava di prendere una boccata d’aria: “Ma che stai pure qui? E che cavolo, vattene. Io me ne vado e ti ritrovo pure qui. Sono venuta a prendere una boccata d’aria, tu rientra”.

Sorpresa dalla scenata, la conduttrice chiede a Gianni Sperti se quello a cui ha assistito sia reale o solo una recita, e l’ex ballerino conferma che è tutto vero. Sentita la voce di Maria, Alessandra chiarisce la sua posizione: “Lei dice di conoscere Gemma da una vita, l’attacca, ma chi se ne frega. Io la voglio difendere e la difendo. Perché deve parlarmi sopra e deve arrabbiarsi?”.

Rientrata in studio, la Cipollari spiega che il suo nervosismo nasce da ogni critica rivolta a Gemma: la collega si inserisce per prenderne le difese, pur ignorando diversi aspetti del passato della dama. Il battibecco va avanti tra “mi hai stufato” e “io dico quello che voglio”, finché la De Filippi ammette: “Io ho anche pensato che fosse tutto finto, che fosse finta questa litigata”. Entrambe assicurano che il litigio è autentico.

Cosa ha pesato più dello scontro

Per Alessandra, però, il problema più grande non sarebbe stato lo scontro con la collega, quanto il mancato appoggio di Maria De Filippi, che non ha preso posizione. Una circostanza che renderebbe meno scontata la sua permanenza nel programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI