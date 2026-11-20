Corrado Augias è morto a Roma giovedì 19 novembre, a 91 anni. Lunedì 23 novembre La7 manderà in onda uno speciale che il giornalista ha preparato in prima persona, sapendo che sarebbe andato in onda dopo la sua scomparsa.

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Lo speciale di lunedì su La7

La puntata è nata, racconta il direttore della rete Andrea Salerno, a casa di Augias: lì i due hanno messo a punto insieme la scaletta e il montaggio. Il titolo non è ancora stato deciso del tutto: molto probabilmente sarà “Ciao Corrado”.

Sono andato a casa sua, abbiamo fatto insieme la scaletta e il montaggio di questo ricordo che andrà in onda lunedì. Non abbiamo ancora scelto il nome, molto probabilmente si chiamerà “Ciao Corrado”.

Nel programma ci saranno spezzoni de “La Torre di Babele”, la trasmissione che Augias ha condotto negli ultimi anni, e stralci di altre sue produzioni televisive, per comporre un ritratto del suo modo di condurre e di affrontare i temi più importanti. Il direttore dice di aver costruito con lui una puntata che Augias avrebbe voluto vedere in televisione al momento del commiato, e ne definisce ineguagliabile la lucidità intellettuale. La messa in onda è fissata per lunedì, lo stesso giorno in cui il programma è sempre andato in onda; l’ultima puntata de “La Torre di Babele” era stata trasmessa il 12 ottobre 2026.

Il ricordo del direttore e della rete

Augias era arrivato a La7 nel 2023, dopo l’addio alla Rai, per la voglia di continuare a fare informazione libera da condizionamenti esterni, che aveva trovato casa proprio ne “La Torre di Babele”. Salerno definisce questi tre anni un regalo, quello di poter realizzare insieme un programma indimenticabile, con Augias che ha continuato a lavorare fino all’ultimo.

Nel ricordo affidato ai social, il direttore ha aggiunto un ringraziamento personale e un pensiero per i familiari:

Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta La7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme.

Le commemorazioni

Chi vorrà porgergli l’ultimo saluto potrà farlo alla camera ardente prevista il 21 novembre, mentre il 28 novembre si terrà un memoriale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI