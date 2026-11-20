Netflix lancia un nuovo studio interno dedicato alla comicità, Netflix Is a Joke Studios, e ingaggia Nikki Glaser come primo talento sotto contratto. L’accordo con la comica prevede una serie televisiva di finzione e due special di stand-up, e porta il nome del marchio che la piattaforma ha costruito attorno allo stand-up.

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Cosa prevede l’accordo con Nikki Glaser

Con il contratto complessivo firmato, Glaser svilupperà e interpreterà una serie scripted, alla cui produzione esecutiva partecipano Will Ferrell e Jessica Elbaum con la loro Gloria Sanchez Productions, la società dietro titoli come Dead to Me e la prossima serie Prep per Netflix. Oltre alla recitazione, la comica sarà protagonista e produttrice esecutiva di due nuovi special di stand-up destinati alla piattaforma.

Glaser ha commentato l’intesa ricordando quanto Netflix abbia pesato all’inizio del suo percorso:

“Netflix gave me some of my earliest and biggest opportunities in comedy, so I couldn’t be more excited to begin this next phase of my career with them.”

La scelta è stata spiegata da Tracey Pakosta, vicepresidente delle serie comedy di Netflix, secondo cui la comica è il profilo giusto per inaugurare il progetto:

“Great comedy starts with an unmistakable voice, and few comedians have one as fully formed as Nikki Glaser’s. She’s fearless, funny and disarmingly real, which makes her the ideal first partner for the NIAJ Studios vision. We can’t wait to see the world she’ll build.”

Come funziona il nuovo studio

La struttura prende il nome dal festival e dal marchio stand-up della piattaforma e nasce per seguire i comici su più fronti: serie scripted, formati originali e gli appuntamenti di stand-up a cui Netflix ha già abituato il pubblico. Viene descritta come incubatore e realtà di produzione interna. Metterà a disposizione risorse, supporto produttivo e accompagnamento nello sviluppo anche per le voci emergenti, con l’obiettivo di arrivare a serie narrative, sitcom, sketch e formati comici ibridi.

La guidano Robbie Praw, vicepresidente stand-up e formati comedy, e la stessa Pakosta. Praw ha raccontato di aver incrociato Glaser vent’anni fa in un piccolo club e di averne seguito la crescita da allora, fino allo slancio arrivato con The Roast of Tom Brady nel 2024:

“When Netflix’s The Roast of Tom Brady sent her career into overdrive in 2024, we watched audiences embrace what many of us have seen for years. She’s one of the sharpest comedic minds working today, with instincts to build something lasting well beyond stand-up.”

Netflix Is a Joke è anche un appuntamento dal vivo che ogni anno anima Los Angeles per una settimana, con oltre 500 comici impegnati in 475 eventi sparsi per la città.

Il percorso di Glaser, da Bangin’ ai Golden Globes

Il primo special da solista di Glaser, Bangin’, è arrivato su Netflix nel 2019, due anni dopo la sua partecipazione alla serie The Stand-Ups del 2017 e dopo l’esperienza come volto ricorrente dei roast di Comedy Central. I suoi due special più recenti, Someday You’ll Die del 2024 e Good Girl, le sono valsi la candidatura agli Emmy, riconoscimento arrivato anche per la scrittura del secondo.

Il salto più netto è venuto con The Roast of Tom Brady, che nel 2024 ha portato la sua carriera su un altro piano e le ha aperto la strada alla conduzione dei Golden Globes. Sul fronte professionale è rappresentata da WME, Brillstein Entertainment Partners e Ginsburg Daniels Kallis LLP.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI