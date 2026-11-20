Ieri sera, giovedì 19 novembre, Geppi Cucciari è tornata con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma culturale di Rai 3 in onda in prima serata. Tra gli ospiti c’erano una leggenda dell’atletica come Carl Lewis, la cantante Arisa e il regista Pupi Avati, e la conduttrice ha raccontato il viaggio compiuto in Sierra Leone con l’UNICEF. La messa in onda è iniziata intorno alle 21:15 e la puntata resta disponibile anche in streaming su RaiPlay.

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Da Carl Lewis a Pupi Avati, gli ospiti della serata

L’ospite d’eccezione è stato Carl Lewis, leggenda dell’atletica con dieci medaglie olimpiche conquistate in carriera, nove delle quali d’oro. È arrivata poi Arisa, fresca del trionfo ottenuto come coach a The Voice Senior nell’ultima edizione al fianco di Giovanni Scribano, che in studio ha cantato Sincerità. Per il cinema, Vanessa Scalera ha parlato di Il fuoco che ti porti dentro, il film di Edoardo De Angelis di cui è protagonista, e ha ricevuto dalla giornalista e scrittrice Laura Delli Colli il Premio Francesco Pasinetti 2026 per la migliore attrice. Con lei c’erano l’attore Salvatore Esposito, protagonista della serie Piedone – Uno Sbirro a Napoli, e il regista Pupi Avati.

Il collegamento da Roma e le esibizioni

Il linguista Giuseppe Antonelli si è collegato da Roma. È candidato al Premio Strega Saggistica con Alfabit. L’italiano digitale dagli sms all’IA, dove figura tra i cinque finalisti. Poi la serata ha lasciato spazio alla danza con Saba Poori, la ballerina iraniana che ha presentato il libro Saba che danza la speranza e ha ballato su Tehran di Sina Bathaie, e all’impegno civile con Veronica Vaglica, l’attivista di Trieste sanzionata per aver distribuito cibo ai migranti. In studio c’erano anche lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri, Andrea Maggi alla supervisione ortografica e gli interventi di Alessandro Arcodia e Roberto Mercadini; le performance dal vivo sono state accompagnate dall’autoradio del programma e dalla band di Nicola “Ballo” Balestri.

Il viaggio in Sierra Leone e il pubblico in studio

Nel corso della serata la conduttrice ha raccontato anche il viaggio in Sierra Leone compiuto con l’UNICEF, un percorso incentrato sui diritti di bambine, bambini e donne. Il pubblico presente in studio, come accade di consueto, ha dovuto confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana; l’avvocata civilista Ester Viola; la psicologa Ilaria Albano, presentata come “scortese”, e il giornalista Riccardo Meggiato, esperto di cybersecurity.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI