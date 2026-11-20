È cominciata a New York la produzione della seconda stagione di The Beast in Me, e il cast si allarga: oltre al ritorno di Claire Danes nei panni di Aggie Wiggs, entrano Riley Keough e Aaron Paul, insieme a una serie di volti noti della televisione americana.

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Riley Keough e Lorelei Olivia Mote, madre e figlia sul set

Keough interpreterà una regista agli esordi, mentre Lorelei Olivia Mote sarà sua figlia, una tredicenne con un talento precoce per la recitazione. Le due attrici avevano già lavorato insieme in Daisy Jones & The Six, la miniserie Prime Video tratta dal romanzo di Taylor Jenkins Reid, dove davano il volto alla stessa protagonista in età diverse: Mote era la bambina, Keough la donna adulta. Stavolta il legame è di sangue, e le due generazioni condividono anche un ambiente creativo in cui ambizione e aspettative possono diventare motivo di scontro.

Keough, 37 anni, aggiunge un nuovo tassello a un percorso che comprende anche The Girlfriend Experience, The Terminal List, Under the Silver Lake e Under the Bridge. È la nipote maggiore di Elvis e Priscilla Presley.

Aaron Paul e gli altri nuovi ingressi nel cast

Aaron Paul entra con un ruolo ricorrente. Stando alle prime informazioni diffuse, dovrebbe interpretare il padre di Nikki, ma i dettagli sul personaggio non risultano confermati. Con lo stesso tipo di ruolo si aggiungono Taip Ceman e Matthew James Thomas, mentre John Goodman e Lili Taylor figuravano già tra le nuove presenze annunciate.

Claire Danes riprende il ruolo della scrittrice Aggie Wiggs, attorno alla quale ruota la storia. John Goodman sarà Jack, suo padre, un uomo sospettato di essere un truffatore, e Lili Taylor interpreterà Fiona, la matrigna. Questo contesto familiare potrebbe pesare non poco sullo sviluppo del thriller psicologico.

Riprese al via, con Gordon e Pearle alla guida

Netflix fa sapere che la lavorazione è iniziata il 19 novembre 2026 a New York. Alla guida creativa tornano Howard Gordon e Daniel Pearle, già co-showrunner del primo capitolo; Gordon firma inoltre con la piattaforma un accordo di collaborazione in esclusiva. Tra i produttori esecutivi figurano la stessa Danes, Gabe Rotter, Jodie Foster, Gordon, Pearle, Antonio Campos, Caroline Baron, Amy Lippman, Conan O’Brien, David Kissinger e Jeff Ross.

Il primo capitolo aveva raccolto 21 nomination agli Emmy. La data di uscita della nuova stagione non è stata ancora annunciata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI