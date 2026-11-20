Il dirottamento della Maersk Alabama nel 2009, la caccia all’Unabomber e un focolaio di hantavirus su una nave: sono tre storie che tutti abbiamo sentito nominare almeno una volta, e ora saranno raccontate da chi le ha vissute. National Geographic ha appena messo in cantiere i documentari corrispondenti, per ora con titoli provvisori, in arrivo su Disney+, Hulu e Nat Geo.

«Questi sono nomi ed eventi che tutti riconoscono. Ma dietro ogni nome c’è una storia straordinaria. In questi progetti andremo oltre i titoli dei giornali per offrire uno sguardo avvincente e forense su momenti decisivi della storia, con una prospettiva del tutto nuova e una narrazione definitiva degli eventi», ha detto Tom McDonald, vicepresidente esecutivo per i contenuti di National Geographic.

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Il dirottamento della Maersk Alabama

Il progetto più atteso è Hijacked: The Real Captain Phillips, una serie in tre parti firmata Curious Films che torna sul sequestro della portacontainer americana da parte dei pirati somali e sulla successiva operazione di soccorso militare. Alla voce del capitano Richard Phillips e del suo equipaggio il racconto affianca le testimonianze, raramente ascoltate, degli stessi pirati: chi erano quegli uomini, quali condizioni vissute in Somalia li avevano spinti in mare e come hanno visto loro lo stallo. Nel materiale c’è anche un archivio mai mostrato prima, che include filmati della U.S. Navy.

La regia della serie è di Christian Collerton. Dov Freedman, Jessie Versluys e Jamal Osman sono i produttori esecutivi per Curious Films, mentre Carolyn Payne lo è per National Geographic.

Il fratello dell’Unabomber

My Brother The Unabomber, prodotto da Wonderhood Studios di David Abraham, racconta l’ultimo anno della caccia a Ted Kaczynski dalla parte di chi si è trovato davanti a una scelta impossibile, quella di consegnare il proprio fratello. Il documentario poggia sull’accesso diretto a David Kaczynski e su materiali inediti, tra cui le lettere scambiate tra i due, e ricostruisce il momento in cui lui e la moglie Linda lessero il manifesto dell’Unabomber sui giornali prima di segnalare i propri sospetti all’FBI.

Daniel Vernon firma la regia. Jessie Versluys e Samantha Anstiss seguono il progetto come produttrici esecutivi per Wonderhood Studios, Carolyn Payne per National Geographic.

L’epidemia sulla MV Hondius

Il terzo titolo, Hantavirus: The Inside Story, nasce dalla collaborazione tra Passion Pictures e Muck Media. Ricostruisce il focolaio scoppiato a bordo della MV Hondius nell’estate 2026 ed è presentato come un medical thriller in tempo reale. Il racconto segue passeggeri e scienziati impegnati a trovare un rifugio sicuro per la nave, a risalire all’origine del contagio e a fermarne la diffusione globale, attingendo a centinaia di ore di archivio personale.

Alla regia c’è Darren Foster. Will Anderson e Hamish Fergusson sono i produttori esecutivi per Passion Pictures, Foster e Yuna Ma per Muck Media, Sean D. Johnson per National Geographic.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI