The Gilded Age avrà una quinta stagione. Giovedì 19 novembre HBO ha ufficializzato il rinnovo, mentre il quarto ciclo di episodi è ancora in corso e ne sono andati in onda appena tre degli otto previsti. La conferma è arrivata con largo anticipo, mai così precoce nella storia della serie creata da Julian Fellowes, già autore di Downton Abbey.

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Un rinnovo arrivato con largo anticipo e ascolti in crescita

Il network si è deciso grazie ai numeri. Il terzo episodio della quarta stagione ha totalizzato 4,3 milioni di spettatori negli Stati Uniti in tre giorni, mentre la media multipiattaforma della stagione si è attestata su 5,9 milioni per episodio. L’incremento è di quasi il 20% rispetto alla terza stagione, con cinque episodi ancora da trasmettere: un dato che consolida il titolo tra le produzioni di maggior successo di HBO.

Francesca Orsi, presidente di HBO Drama Series and Films, ha sottolineato come il pubblico continui ad accogliere con entusiasmo il racconto di Fellowes, anticipando che i nuovi episodi approfondiranno le vicende dei Russell, dei van Rhijn e dei Kirkland. Anche Erin Underhill, presidente di Universal Television, ha espresso soddisfazione per la risposta degli spettatori e per il lavoro del cast e della squadra creativa. La serie è una coproduzione di HBO e Universal Television, con Fellowes creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato da Sonja Warfield.

Cosa aspettarci dalla quinta stagione

La serie sta allargando il proprio orizzonte narrativo, e il rinnovo arriva in questa fase. Lo scontro tra l’aristocrazia di vecchio stampo e i nuovi ricchi resta il motore del racconto, ma il peso delle scelte individuali diventa sempre più centrale, e la quinta stagione potrà raccogliere le tensioni che il quarto capitolo sta portando in superficie. HBO ha anticipato un ritorno a 61st Street con una storia più ampia e una posta in gioco drammatica ancora maggiore.

Uno dei fili più interessanti sarà l’evoluzione di Bertha Russell, interpretata da Carrie Coon: la matriarca, che ha conquistato una posizione sempre più influente nell’alta società newyorkese, dovrà fare i conti con il prezzo delle proprie ambizioni e con gli equilibri familiari che la sua ascesa ha modificato. Sul fronte opposto, Agnes van Rhijn (Christine Baranski) continua a incarnare il mondo del denaro ereditato e la volontà di recuperare prestigio. Anche le vicende di Marian (Louisa Jacobson) e Peggy (Denée Benton) contribuiscono ad allargare il discorso sulle possibilità di emancipazione femminile e sulle barriere sociali e razziali dell’epoca.

Il rinnovo segue l’episodio 403, Ain’t That Good News, dedicato al matrimonio di Peggy Scott (Denée Benton) con il dottor William Kirkland (Jordan Donica), celebrato nella New York del 1886. Per ora non sono state comunicate né una data di uscita né un cast definitivo per la quinta stagione.

Dove vedere la serie

Negli Stati Uniti la quarta stagione prosegue con un nuovo episodio ogni domenica su HBO ed è disponibile in streaming su HBO Max. In Italia possiamo seguire la serie su Sky e su NOW, con i nuovi episodi in arrivo ogni lunedì.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI