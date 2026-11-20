Gabriel Iglesias torna su Netflix con Lone Star Fluffy, il quinto speciale per la piattaforma e il decimo della sua carriera. Debutta in tutto il mondo il 24 dicembre.

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Un’ora di show dal Tobin Center di San Antonio

La regia dello spettacolo, che dura un’ora, è di Manny Rodriguez. Le riprese si sono svolte al Tobin Center for the Performing Arts di San Antonio, in Texas, un teatro storico che per il comico è da sempre una seconda casa. Sul palco Iglesias mette in fila le rivalità tra texani, le vicende della sua famiglia e un paio di incontri improbabili, con una leggenda della commedia e una pop star.

La produzione è di Fluffy Shop Studios e Triage Entertainment, mentre Iglesias, John Bravakis e Joe Meloche firmano come produttori esecutivi. Il nuovo lavoro è il secondo dei due speciali nati dall’accordo siglato con Netflix nel 2024.

Il primo speciale dell’accordo e quelli che l’hanno preceduto

L’intesa si era aperta con Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy, registrato al Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Florida. Lo speciale è entrato nella classifica globale dei più visti sulla piattaforma e ha chiuso il 2025 tra i tre titoli più guardati. Prima di allora il comico aveva già portato su Netflix Stadium Fluffy (2022), One Show Fits All (2019) e I’m Sorry for What I Said When I Was Hungry (2016).

Trent’anni di palchi e un pubblico da record

Messicano-americano, 50 anni, Iglesias sale sui palchi da tre decenni e trasforma il caos quotidiano in materiale comico, dai piccoli locali agli stadi esauriti. È tra i pochi comici ad aver fatto il pieno in tre luoghi simbolo: il Madison Square Garden di New York, la Crypto.com Arena di Los Angeles e la Sydney Opera House. Nel 2025 Billboard lo colloca al quarto posto tra i comici più redditizi, un traguardo che rinnova di anno in anno.

Su YouTube supera i 2,7 miliardi di visualizzazioni e sui social conta oltre 35,9 milioni di seguaci. Nel 2022 è stato il primo comico a esibirsi e a riempire il Dodger Stadium, mentre all’inizio di quest’anno ha diviso il palco del SoFi Stadium con Jo Koy, nel primo spettacolo di stand-up mai ospitato dall’impianto. In televisione ha interpretato e prodotto la sitcom Mr. Iglesias, andata avanti per tre stagioni, e a giugno ha lanciato con Fuse Media Fluffy TV, canale streaming per tutta la famiglia disponibile su Amazon Prime, Google TV, Roku e altre piattaforme.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI