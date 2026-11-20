20th Television sta sviluppando una serie tratta da The Curse Workers, la trilogia fantasy di Holly Black, con l’obiettivo di portarla in streaming su Disney+. E. Lockhart la scriverà e ne seguirà la lavorazione come produttrice esecutiva.

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Come nasce il progetto

Insieme a E. Lockhart, che firma l’adattamento, lavorano al progetto Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell per The Gotham Group. Per la società di produzione e per Black è un ritorno alla collaborazione, dopo la trasposizione televisiva di The Spiderwick Chronicles, la serie per ragazzi che l’autrice aveva scritto con Tony DiTerlizzi e che è arrivata sul piccolo schermo nel 2023. Il cantiere è appena stato aperto: al momento non sono state comunicate date di lavorazione né un periodo di uscita.

Il mondo di Cassel Sharpe

La storia è ambientata in una versione alternativa degli Stati Uniti in cui la magia è fuorilegge dalla fine degli anni Venti ed è finita nelle mani della criminalità organizzata. Chi nasce con il dono, i cosiddetti curse workers, può intervenire sulla fortuna, sulle emozioni, sui ricordi, sulle condizioni fisiche e persino sui sogni degli altri. Il protagonista è Cassel Sharpe, figlio minore di una famiglia di criminali e l’unico a essere privo di poteri. Il ritorno della madre dal carcere, i comportamenti sempre più strani dei fratelli e i suoi stessi ricordi che non tornano più gli lasciano una sola strada: usare quello che conosce dell’arte della truffa per risalire alla verità.

Due autrici da best-seller

Per Lockhart il passaggio dalla pagina allo schermo non è una novità. Autrice di best-seller del New York Times, ha firmato We Were Liars, romanzo che ha poi accompagnato nella trasformazione in serie thriller, arrivata in cima alle classifiche di Prime Video e rinnovata subito per una seconda stagione, oggi in lavorazione. Ha scritto il finale della prima stagione, ha partecipato al casting e alla ricerca delle location, e resta produttrice esecutiva anche nel secondo ciclo di episodi, che riprende la vicenda del prequel Family of Liars. Black, dal canto suo, è una delle firme più note del fantasy: tra i suoi titoli di maggior successo ci sono Novels of Elfhame, The Coldest Girl in Coldtown e The Charlatan Duology, oltre al libro illustrato di ambientazione arturiana Sir Morien. I suoi romanzi hanno superato le 40 milioni di copie vendute e sono stati tradotti in 32 lingue.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI