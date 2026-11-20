Lo spruzzo di profumo che Guillermo Mariotto ha fatto a Ballando con le Stelle, accanto a Barbara d’Urso mentre lei parlava, non sarebbe stato un gesto improvvisato. Stando a un retroscena, il giudice l’avrebbe preparato nel pomeriggio di sabato, qualche ora prima della diretta, e il cattivo odore di cui si lamentava non sarebbe stato quello dei topi, ma quello che attribuirebbe alla stessa d’Urso.

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Il retroscena sulla gag preparata nel pomeriggio

La ricostruzione viene dagli ambienti vicini a Mariotto. Secondo questi ambienti, lo stilista avrebbe raccontato in anticipo la trovata ad alcuni addetti ai lavori, prima che lo studio andasse in onda. La scena vista in diretta, quindi, non sarebbe nata sul momento: sarebbe stata pensata e condivisa prima, con una spiegazione ben diversa da quella ascoltata davanti alle telecamere.

A infastidirlo, secondo questa versione, sarebbe stato l’odore della collega, che Mariotto avrebbe descritto così:

Un odore di armadio vecchio come gli abiti che indossa.

Se la circostanza venisse confermata, si tratterebbe di una cattiveria che sfiora il mobbing. Per ora è una voce, una “vulgata” che circola e non un fatto accertato: non possiamo dare per certo che quelle parole siano state pronunciate.

La giustificazione dei topi che verrebbe meno

Davanti alle telecamere la versione era un’altra e chiamava in causa i topi e i cattivi odori che si sentirebbero nello studio intitolato a Pippo Baudo. Nella sede di Saxa Rubra i roditori ci sarebbero davvero: un video dello scorso 12 ottobre ne mostrava uno a passeggio nella palazzina del Tg3, mentre nello studio di Milly Carlucci non ne sarebbe stato avvistato nessuno.

Se il retroscena reggesse, quella spiegazione cadrebbe e prenderebbe forza la tesi della premeditazione sostenuta da d’Urso in un video girato alle 4.30 del mattino, dopo la puntata. Il bersaglio, poi, sarebbe stato non soltanto Barbara d’Urso, ma anche un’estetica e uno stile che il giudice non avrebbe mai fatto suoi.

Il tavolo di Ballando cambia sistemazione

Nel frattempo Milly Carlucci ha fatto sapere che sabato la disposizione dei posti al tavolo di Ballando cambierà. Secondo quanto si apprende, la conduttrice non avrebbe dato a d’Urso alcuna comunicazione diretta sulla nuova sistemazione, e d’Urso sarebbe intenzionata a restare seduta di fianco a Mariotto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI