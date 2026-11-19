Tyler Posey si unisce al cast di Myron Bolitar, la nuova serie Netflix tratta dai romanzi di Harlan Coben. L’attore compare in tre episodi con un ruolo da guest ricorrente.

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Chi interpreterà e accanto a chi

Il personaggio affidato a Posey è un ragazzo sicuro di sé, attraente e sportivo, cresciuto tra ricchezza e privilegio. Figlio di un politico di primo piano, è abituato a ottenere sempre ciò che vuole e ha alle spalle una serie di reazioni fisiche violente nei momenti di rabbia.

Nel cast principale ci sono Colin Woodell nei panni di Myron Bolitar, KJ Apa in quelli di Win Lockwood e Diane Guerrero come Esperanza Diaz. Win, in particular, è un uomo nato nel privilegio che ha scelto di lasciare l’azienda di famiglia per costruire qualcosa di proprio insieme a Myron.

Come nasce la serie

L’adattamento porta sullo schermo i romanzi di Harlan Coben dedicati a Myron Bolitar, dodici titoli pubblicati. La storia segue un atleta costretto a rinunciare al sogno di giocare nella NBA dopo un infortunio e pronto a reinventarsi come agente sportivo. Fascino, intelligenza e un socio spietato sono gli strumenti con cui si muove in un mondo di interessi enormi e poco pulito, dove salvare i propri assistiti significa spesso mettere a rischio se stesso.

Il progetto è guidato da David E. Kelley e Kyle Long, che firmano la sceneggiatura, curano la produzione esecutiva e sono co-showrunner. Netflix ha annunciato l’ordine della serie a maggio, in occasione della presentazione agli inserzionisti, e le riprese sono partite a luglio 2026 tra New York e il New Jersey. Non è ancora stata fissata una data di uscita.

Oltre ai protagonisti, nel cast figurano Jabari Banks, Chloe Fineman e Jamie McShane. Tra gli ospiti ricorrenti annunciati in precedenza compaiono Ben McKenzie, Melissa Benoist e Griffin Dunne.

La carriera di Posey

Posey si è fatto conoscere soprattutto come protagonista della serie MTV Teen Wolf, dove è rimasto per sei stagioni, e ha recentemente ritrovato la televisione con un arco narrativo importante in Line of Fire su NBC, dove ha un ruolo ricorrente. Al cinema lo si è visto accanto a Josh Lucas e Walton Goggins in Queen of the Ring di Ash Avildsen, tratto dal libro del giornalista premio Pulitzer Jeff Leen, e in Death of a Brewer con Mena Suvari, oltre che in The Real Bros of Simi Valley: The Reunion con Jimmy Tatro. Prossimamente sarà in Desert Flowers, film indipendente con Kyle Mooney e Leslie David Baker, le cui riprese principali si sono concluse da poco a Los Angeles.

Tra i lavori precedenti ci sono Now Apocalypse di Gregg Araki, The Last Summer e Alone con Donald Sutherland, più il doppiaggio in diverse serie animate come Fast & Furious: Spy Racers ed Elena of Avalor. Ha anche diretto alcuni episodi di Teen Wolf e guida una propria casa di produzione, mentre sviluppa il suo esordio alla regia per il cinema con Sober House e la commedia horror Scareplane. È rappresentato da IAG, Luber Roklin Entertainment e dall’avvocato Rick Genow.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI