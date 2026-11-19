Mercoledì 18 novembre è andata in onda sul Nove la sesta puntata stagionale de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, in diretta dalle 21.15 e in streaming su discovery+. La serata è condotta da Fabio Fazio e prodotta da ITV Movie (Gruppo Banijay) per Skydance.

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Chi arriva al tavolo

Gli ospiti hanno profili molto diversi fra loro. C’è Adriano Panatta, tra i tennisti italiani più forti di sempre, insieme a Eugenio Finardi, in gara nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. Marco Mengoni interviene in collegamento da uno dei concerti del suo tour Allo Sbagliato. Ai libri e ai temi del momento sono dedicati gli spazi di Francesco Piccolo, Monica Maggioni, che presenta in libreria il saggio Il partito di Dio, e Marco Varvello: i tre si confrontano proprio sull’attualità. Completano il gruppo Diletta Leotta e Raul Cremona.

La serata si apre, prima del Tavolo, con una serie di incontri di Fazio con i suoi ospiti, sospesi tra attualità e promozione. Rispetto alle stagioni precedenti il programma ha cambiato collocazione e orario.

Il cast fisso e il libro di Filippa Lagerbäck

Accanto a Fazio restano i volti di casa: Nino Frassica, Simona Ventura, Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Paolo Rossi, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Diego Abatantuono.

Siede al tavolo anche Filippa Lagerbäck, presenza fissa ogni domenica a Che Tempo Che Fa, che stavolta arriva con il suo libro-journal La vita che c’è.

La settimana delle ATP Finals e il percorso di Finardi

La presenza di Adriano Panatta cade nella settimana delle ATP Finals. Il suo 1976 resta da ricordare: in quell’anno ha vinto gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros, unico italiano dell’era Open a riuscirci, e la Coppa Davis con la Nazionale.

Per Eugenio Finardi la puntata arriva dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle: ora attende il turno dedicato ai ripescaggi, senza interrompere l’attività dal vivo, con nuove date del tour teatrale previste nel 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI