Selma Ezzine vince due volte: la cantante si è aggiudicata sia la puntata finale sia la classifica generale della sedicesima edizione, chiusa con 603 punti. All’ultima serata era arrivata a 517 punti, appena due in meno di Roberta Morise (519), ma nell’ultima puntata ha scavalcato la rivale e l’ha staccata alla fine di quindici lunghezze; Andrea Perroni, terzo, segue Morise di sei punti. Per la cantante italo-marocchina è un nuovo traguardo dopo la vittoria a Dalla Strada al Palco, e il montepremi di 20 mila euro sarà devoluto in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Selma vince la sedicesima edizione

La finale, andata in onda mercoledì 18 novembre su Rai1 e condotta da Carlo Conti, è stata una gara piena di emozioni e momenti divertenti, con i concorrenti alle prese con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Accanto alla giuria formata da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani c’erano come ospiti speciali Ficarra & Picone, pronti a valutare le trasformazioni sul palco. Il cammino di Selma si è chiuso con la vittoria, davanti a tutti, nell’imitazione di Aretha Franklin.

Le esibizioni che hanno deciso la finale

Ha aperto la serata Vladimir Randazzo, nei panni di Massimo Ranieri con “Vent’anni”: la sua interpretazione ha convinto fin dalle prime battute e ha portato in piedi il pubblico, con la prima standing ovation della finale. Poi è toccato a Roberta Morise, che si è misurata con Annie Lennox in “Sweet Dreams”: Elettra Lamborghini l’ha considerata una delle scoperte più belle del programma e Siani ne ha apprezzato soprattutto le qualità vocali, mentre Malgioglio ha giudicato l’imitazione piuttosto lontana dall’originale.

Giudizi contrastanti anche per Andrea Perroni, che ha portato sul palco Antonello Venditti con “Ricordati di me”: per Malgioglio la somiglianza non ha funzionato, tanto da parlare di “una fotocopia sbiadita”, e il pubblico ha manifestato il proprio dissenso mentre gli altri giudici riconoscevano il talento dell’attore. Selma ha invece affrontato “Think” di Aretha Franklin e ha conquistato Siani, Elettra e Picone, anche se per Malgioglio è emersa più la sua voce personale che quella dell’artista imitata. Uno dei momenti più applauditi è arrivato con Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che hanno omaggiato Nino Manfredi e Alberto Sordi con un medley fra “Tanto pe’ cantà” e “Breve amore”, mentre Jasmine Carrisi ha sorpreso tutti con Billie Eilish in “Birds of a Feather”: Malgioglio ha promosso la sua prova, definendola la migliore imitazione realizzata finora dalla concorrente, pur segnalando qualche stonatura.

Le risate le ha strappate Anna Pettinelli, trasformata in Cristiano Malgioglio sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito”, con il diretto interessato che ha accolto il gioco con ironia. Max Paiella ha affrontato Frank Sinatra con “My Way”, apprezzato da Elettra ma con qualche differenza di timbrica rilevata da Malgioglio; Paola Perego ha vestito i panni di Alice in “Per Elisa”, divertendo il pubblico e incassando qualche battuta pungente da Siani; Maddalena Corvaglia ha portato in scena Miley Cyrus con “Wrecking Ball”, riproponendo anche la celebre palla da demolizione del videoclip. Ha chiuso la gara Stefano Meloccaro con “Sogna, ragazzo, sogna” di Roberto Vecchioni, un’esibizione intensa che ha colpito Ficarra e Picone per il messaggio racchiuso nel brano.

La classifica completa

Selma ha chiuso davanti a tutti anche nella classifica parziale di serata, con 71 punti, seguita da Max Paiella (68) e Roberta Morise (64). Ecco i punteggi finali della sedicesima edizione.

Selma: 603 punti Roberta Morise: 588 punti Andrea Perroni: 582 punti Max Paiella: 484 punti Stefano Meloccaro: 467 punti Insinna & Cirilli: 423 punti Vladimir Randazzo: 411 punti Maddalena Corvaglia: 384 punti Paola Perego: 358 punti Jasmine Carrisi: 354 punti Anna Pettinelli: 347 punti

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI