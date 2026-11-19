Netflix ha confermato il rinnovo di Physical: Asia per una seconda stagione, che arriverà sulla piattaforma nel 2027. L’annuncio è stato dato giovedì. Il varietà non scripted, uno dei primi prodotti asiatici del genere per il servizio, mette una nazione contro l’altra in sfide con molto in palio ispirate alle culture locali.

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La nuova stagione si intitola Unbroken

Il titolo ufficiale del nuovo capitolo è Physical: Asia Season 2 – Unbroken. Un giorno preciso sul calendario non c’è ancora: la messa in onda è prevista nel corso del 2027. Alla produzione torna Jang Ho-gi, che aveva guidato anche la prima stagione, affiancato stavolta da Kim Bo-hyun.

Physical: Asia nasce come spin-off di Physical: 100, dove i cento concorrenti si sfidavano individualmente: con questo titolo il franchise ha adottato per la prima volta la competizione a squadre e il confronto tra paesi. Il debutto risale a ottobre 2025, con atleti arrivati da otto nazioni: Australia, Filippine, Thailandia, Corea, Mongolia, Giappone, Indonesia e Turchia.

Un mondo diverso e atleti nuovi

Jang ha raccontato di aver costruito la seconda stagione da zero, con prove pensate per diventare il nuovo marchio di fabbrica della serie, e non come una versione allargata di quella precedente.

Abbiamo progettato un mondo completamente diverso dai capitoli precedenti e sviluppato sfide capaci di diventare nuove firme della serie Physical. Oltre ad ampliare la scala, vogliamo mostrare strategie, abbinamenti ed esiti imprevedibili tipici di un formato nazione contro nazione.

Il produttore ha ringraziato il pubblico per aver accolto la passione feroce e l’orgoglio degli atleti che gareggiano per il proprio paese, e per il dramma creato da squadre che spingono oltre i limiti individuali. Chi seguirà la nuova stagione, ha aggiunto, potrà conoscere le storie autentiche degli atleti che vi partecipano per la prima volta.

Kihwan Yoo, Director of Content di Netflix, promette nazioni ancora più forti e concorrenti più duri.

Gli spettatori assisteranno a uno spirito davvero “unbreakable” e a una straordinaria forza mentale. Il rispetto reciproco, la determinazione a superare i propri confini e la ferocia agonistica che emergeranno lungo il percorso renderanno questa stagione ancora più speciale.

Il franchise si allarga oltre l’Asia

Il rinnovo riguarda anche altre versioni. Physical 100: Mexico ha ottenuto una seconda stagione e Physical 100: Italy è già arrivato sul catalogo: entrambi sono rimasti nella Top 10 globale di Netflix per due settimane consecutive dopo l’uscita. Sono inoltre in lavorazione le edizioni statunitense, francese e svedese. La prima stagione di Physical: Asia, dal canto suo, è entrata nella Top 10 globale della piattaforma.

Secondo Yoo, quello che è nato come un programma competitivo coreano si è trasformato in un franchise globale, e la forza della serie sta nella sua capacità di parlare a pubblici diversi, sostenuta da una produzione di alto livello. Per il dirigente, vedere nascere nuove versioni in paesi come l’Italia e il Messico, ognuna con la propria identità culturale, dimostra il potenziale creativo dei formati coreani non scripted sulla scena internazionale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI